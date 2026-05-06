Il Foggia Calcio continua a vivere una fase di forte incertezza dopo la proroga dell’amministrazione giudiziaria fino al 30 luglio, decisa dal Tribunale di Bari. Una scelta che incide direttamente sulla programmazione della prossima stagione e che rende il mercato estivo particolarmente complesso.

Secondo quanto riportato dall’edizione pugliese del Corriere dello Sport, la società rossonera resta vincolata a rigidi parametri di gestione, che limitano l’operatività della proprietà riconducibile a Canonico. Un quadro che rimane sospeso in attesa della nuova decisione del tribunale, fissata per il 26 giugno, potenzialmente decisiva per ridefinire gli equilibri societari.

Sul piano sportivo la situazione non appare più stabile. Negli ultimi cinque mesi si è registrato il quinto cambio in panchina, segnale di una profonda instabilità tecnica. Dopo l’addio di Enrico Barilari, che ha salutato la piazza con un messaggio affidato ai social, la guida della prima squadra è stata affidata a Gaetano Pavone, già allenatore della Primavera 3.

Pavone avrà il compito di gestire una fase delicata, con una squadra che si muove tra difficoltà societarie e incertezze sul futuro. La tifoseria resta in attesa di sviluppi, mentre la crisi rossonera continua a svilupparsi tra il piano giudiziario e quello sportivo, senza ancora una direzione definita.

Lo riporta tuttoc.com.