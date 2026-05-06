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VINCITA FOGGIA Foggia, vincita da 21.983 euro con una multipla calcio in un punto Quigioco

Tutti i pronostici selezionati si sono rivelati vincenti, consentendo al giocatore di ottenere un risultato particolarmente complesso e articolato

Foggia, vincita da 21.983 euro con una multipla calcio in un punto Quigioco

Champions League - Fonte Immagine: uefa.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una vincita da 21.983,15 euro è stata centrata in un punto vendita Quigioco del capoluogo dauno grazie a una scommessa multipla di calcio dal valore di 15 euro.

La giocata comprendeva trenta eventi calcistici appartenenti a campionati nazionali e internazionali. Tutti i pronostici selezionati si sono rivelati vincenti, consentendo al giocatore di ottenere un risultato particolarmente complesso e articolato.

La schedina includeva diverse tipologie di esito, tra cui risultati finali 1X2 e doppie chance, a conferma dell’ampia offerta disponibile sulle piattaforme di scommesse sportive.

Secondo quanto riportato, episodi di questo tipo contribuiscono a rafforzare l’interesse dei clienti e la visibilità dei punti vendita sul territorio, incidendo anche sulla fidelizzazione della clientela locale.

Quigioco, piattaforma di gioco online di HBG Online Gaming, società del Gruppo NOVOMATIC Italia, continua a operare attraverso una rete di partner sul territorio, puntando su un’offerta strutturata e costantemente aggiornata per il settore delle scommesse sportive.

Lo riporta agimeg.it.

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