Manfredonia, “Con gli Occhi Aperti” compie 18 anni e torna tra scuole e comunità: “Significa avere ancora molto da dire" - Fonte Immagine: bottegadegliapocrifi.it

Il festival di teatro delle scuole “Con gli Occhi Aperti” celebra la sua diciottesima edizione e torna in Capitanata coinvolgendo le comunità di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta, con un mese di attività dedicate a teatro, musica, laboratori e partecipazione condivisa.

Il progetto, ideato nel 2005 dal regista Cosimo Severo e realizzato da Bottega degli Apocrifi, si svolgerà fino al 5 giugno, confermando il legame tra scuola, teatro e territorio come asse centrale dell’iniziativa.

“Significa, su un territorio regionale e in un contesto nazionale spesso più interessati agli eventi che ai processi, avere ancora molto da dire e costruire un tempo giusto per farlo. Significa provare a interrogare questo tempo spietato con gli occhi dei bambini e dei ragazzi, i soli oggi in grado di fare domande scomode perché sincere. Significa, non da ultimo, non essere soli”, ha dichiarato Stefania Marrone degli Apocrifi.

Il festival nasce come prima grande esperienza condivisa tra istituti scolastici e amministrazioni locali, oggi estesa ai quattro Comuni dell’Ambito Territoriale, che hanno scelto di investire in un modello di cultura come strumento di crescita sociale e comunitaria.

“Con gli Occhi Aperti non è solo un Festival, ma è un percorso che mette al centro i ragazzi e le ragazze, offrendo loro spazi di espressione, confronto e crescita”, ha sottolineato l’assessora al welfare e cultura di Manfredonia, Maria Teresa Valente.

“Il teatro è il luogo dove le storie tornano in vita. Benvenuto al teatro, allora, e all’occasione di guardarsi negli occhi e mettersi nei panni degli altri”, ha aggiunto Raffaella Santoro, assessora del Comune di Mattinata.

Per Maria Leonarda Basta, assessora del Comune di Monte Sant’Angelo, la progettualità rappresenta “uno strumento concreto di welfare e coesione sociale, capace di costruire futuro attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole e cittadini”.

Anche il sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino, ha evidenziato il valore della rete: “La cultura e il teatro sono strumenti preziosi per la creazione di reti tra comunità e territori”.

Il dirigente scolastico Francesco Di Palma ha invece sottolineato il ruolo educativo del progetto: “Funziona: scuola e teatro insieme funziona. Imparare a vedere, imparare a stare con gli occhi aperti, come sentinelle che scrutano l’orizzonte per prepararsi al futuro”.

Il programma del festival prevede laboratori teatrali, spettacoli, concerti e incontri, con il coinvolgimento diretto degli studenti. I percorsi attivati includono produzioni ispirate a testi classici e contemporanei, da Alfred Jarry a Aristofane fino a Bertolt Brecht, oltre a laboratori di teatro diffuso per ragazzi tra gli 11 e i 19 anni.

Accanto alle attività scolastiche, il festival ospita compagnie teatrali da tutta Italia, tra cui Kuziba Teatro, Circolo Bergman, Teatro Telaio, Factory Compagnia Transadriatica e Lino’s Street Circus, insieme alla stessa Bottega degli Apocrifi, che presenta nuove produzioni e progetti musicali con giovani artisti e orchestre sociali.

Il festival include anche momenti di coprogettazione educativa con Casa dello Spettatore di Roma, che guiderà l’“Assemblea di classe” dedicata alla definizione di un piano strategico teatro-scuola per il territorio.

“Con gli Occhi Aperti” si conferma così un laboratorio permanente di comunità, dove teatro, scuola e cittadinanza si incontrano per costruire nuove forme di partecipazione culturale e sociale.

Lo riporta bottegadegliapocrifi.it.