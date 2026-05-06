Manfredonia, Riccardi: "Personale al Comune: meno propaganda e più verità"

L’ultimo comunicato dell’amministrazione comunale di Manfredonia prova ancora una volta a vendere come svolta ciò che, alla prova dei numeri, svolta non è. Si parla di “figure strategiche”, di burocrazia da snellire, di territorio da presidiare meglio, di uffici più accessibili e di servizi più costanti. Ma dietro il tono trionfalistico resta un problema semplice: la realtà contenuta nel PIAO 2026-2028 è molto meno rassicurante della propaganda che la accompagna.

La verità è questa: nel documento compaiono 15 assunzioni a tempo indeterminato, ma quelle 15 non rappresentano il vero nuovo impulso della programmazione 2026-2028. In larga parte si tratta di procedure già rivenienti dalla precedente programmazione 2025-2027, alcune già effettuate, altre ancora in itinere, altre legate a mobilità, graduatorie o concorsi da completare.

Il dato politico vero è un altro, ed è quello che l’amministrazione evita accuratamente di mettere al centro: il nuovo piano assunzionale 2026-2028 prevede 10 assunzioni a tempo indeterminato, mentre nello stesso triennio il Comune prevede 39 cessazioni. Questo significa che il saldo resta pesantemente negativo. Anche volendo adottare la lettura più favorevole possibile all’amministrazione, e sommando alle 10 nuove assunzioni anche le 15 procedure pregresse ancora in corso, il risultato non cambia nella sostanza: le uscite restano superiori alle entrate.

Dunque, il punto non è stabilire se le assunzioni siano 10 o 15. Il punto è che, comunque la si legga, il Comune perde personale. E lo perde nel momento stesso in cui racconta alla città di voler rafforzare la macchina amministrativa, migliorare i servizi, accelerare i procedimenti e garantire una presenza più efficace sul territorio. È esattamente qui che la narrazione si incrina.

𝐄𝐝 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞: 𝐥𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐧𝐞́ 𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐢𝐜𝐡𝐞, 𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞. 𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐢𝐧 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐢 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐡𝐢, 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚̀ 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢. 𝐄 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐢 𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐧𝐚𝐬𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐞́ 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐥’𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚, 𝐧𝐞́ 𝐝𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨, 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞. 𝐔𝐧’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐚, 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢, 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐢𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀.

Perché non siamo davanti a un dettaglio tecnico o contabile. Siamo davanti a una questione politica enorme: come si pensa di garantire più efficienza, più rapidità, più controllo e più vicinanza ai cittadini se il personale diminuisce? Come si fa a parlare di modernizzazione dell’ente se il saldo complessivo continua a essere negativo?

Il quadro è ancora più preoccupante se si guarda alla qualità delle uscite. Le cessazioni non riguardano caselle astratte, ma profili essenziali per il funzionamento del Comune: personale amministrativo, tecnico-manutentivo, polizia locale, figure specialistiche. Ogni unità che esce senza essere sostituita in modo adeguato significa meno operatività, meno competenze, meno memoria amministrativa, meno capacità di risposta. In una parola: un Comune più debole.

E tutto questo accade in un ente che al 31 dicembre 2025 dichiara 195 dipendenti, in una città complessa, con bisogni crescenti e con un contesto che richiederebbe ben altra visione sul ricambio generazionale. Lo stesso Piano richiama un indice di ricambio della popolazione attiva pari a 128,4, un dato che da solo dovrebbe imporre una programmazione molto più coraggiosa sul personale.

Per questo non basta rivendicare 15 assunzioni. Non basta sventolare numeri senza spiegare da dove vengono e cosa rappresentano davvero. Non basta costruire una comunicazione autocelebrativa per nascondere un fatto che resta lì, inchiodato nelle tabelle del PIAO: non c’è un rafforzamento strutturale della macchina comunale, ma un tentativo insufficiente di contenere una perdita che continua a essere più ampia degli ingressi.

A questo si aggiunge un’altra questione che l’amministrazione continua a tenere ai margini del dibattito pubblico: la mancata valorizzazione piena delle risorse già presenti.

𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚, 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐋𝐒𝐔 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐢 𝐚 𝐮𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐫𝐢𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐞 𝟏𝟖 𝐨𝐫𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐥𝐢 𝐚 𝐮𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐧𝐞́ 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐫𝐢 𝟒𝟖 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

C’è poi un nodo squisitamente politico che l’amministrazione continua a rimuovere: quello del reclutamento del personale. In una città in cui si ripete, a ogni occasione, che bisogna trattenere i giovani e creare opportunità per le nuove generazioni, non si vede però la volontà di bandire neppure un vero concorso pubblico capace di consentire ai tanti giovani preparati e meritevoli di Manfredonia di partecipare ad armi pari. È questa la contraddizione più evidente tra la propaganda e la realtà: da un lato si parla di futuro, di valorizzazione dei talenti locali, di lotta allo spopolamento giovanile; dall’altro, quando si tratta di aprire davvero le porte del Comune, si continua a privilegiare il reclutamento per mobilità o l’utilizzo di graduatorie di altri enti.

È una scelta formalmente legittima, ma politicamente sbagliata e profondamente miope. Perché trasmette un messaggio chiaro alla città: ai giovani di Manfredonia si chiede di restare, ma poi le occasioni concrete vengono cercate altrove. E il paradosso è ancora più evidente se si guarda a ciò che accade nei comuni vicini. Realtà come Monte Sant’Angelo o Apricena, pur tra difficoltà non diverse dalle nostre, sono riuscite a bandire concorsi pubblici aperti, dando a tutti la possibilità di misurarsi in modo trasparente. A Manfredonia, invece, si preferisce percorrere altre strade.

Ma c’è di più. Quando si attinge da graduatorie di altri comuni, non si stanno selezionando necessariamente i migliori in assoluto in un concorso pensato per Manfredonia, ma si finisce spesso per reclutare idonei collocati più avanti nello scorrimento, cioè candidati che seguono altri con punteggi superiori. Anche per questo la scelta di affidarsi sistematicamente a graduatorie esterne non può essere raccontata come la soluzione migliore possibile: è una scorciatoia amministrativa che evita il confronto aperto, limita la partecipazione dei giovani del territorio e indebolisce la trasparenza politica delle scelte. E su alcune graduatorie utilizzate, proprio per la loro provenienza o per le modalità con cui vengono selezionate, sarebbe opportuno pretendere molta più chiarezza e molta più trasparenza.

𝐔𝐧’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̀: 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐬𝐭𝐚 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚. 𝐒𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐥’𝐮𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚. 𝐄 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐚𝐠𝐚𝐧𝐝𝐚. 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐢 𝐮𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞. 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐨.

𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐡𝐚 𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨: 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐨𝐫𝐳𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞, 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐝𝐢 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐬𝐞 𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢. 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐮𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢, 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨: 𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐩𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐨𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

Lo riporta su Facebook, Angelo Riccardi.