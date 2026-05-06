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VALENTE MANFREDONIA Manfredonia, solidarietà ANPI all’assessora Valente: “Mai più odio e intimidazioni”

Per l’ANPI si tratta di un episodio che non può essere ricondotto a un semplice confronto politico, ma rappresenta un attacco alla dignità personale

Manfredonia, solidarietà ANPI all’assessora Valente: “Mai più odio e intimidazioni”

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

La Sezione ANPI di Manfredonia esprime piena e incondizionata solidarietà all’assessora Maria Teresa Valente, dopo la presunta grave aggressione verbale avvenuta nel corso di una recente seduta del Consiglio comunale.

Secondo quanto riportato, durante i lavori dell’assise alcuni presenti avrebbero rivolto all’assessora frasi di estrema violenza, tra cui l’augurio di “essere violentata da un extracomunitario”, nel contesto del dibattito sul possibile arrivo di richiedenti asilo presso strutture della Caritas.

Per l’ANPI si tratta di un episodio che non può essere ricondotto a un semplice confronto politico, ma rappresenta un attacco alla dignità personale e alle istituzioni democratiche. “Un’aggressione verbale sessista e razzista”, viene definita nella nota, che colpisce una rappresentante eletta mentre esercita il proprio mandato pubblico.

Nel comunicato, l’associazione esprime vicinanza all’assessora Maria Teresa Valente, sottolineandone il “coraggio civile” e chiedendo alle autorità competenti di procedere rapidamente all’identificazione dei responsabili e alla verifica di eventuali profili di rilevanza penale.

La Sezione ANPI richiama inoltre la necessità di un confronto pubblico basato su rispetto, dati e principi democratici, ribadendo che le questioni legate all’immigrazione devono essere affrontate nelle sedi istituzionali senza ricorrere a linguaggi d’odio, violenza o discriminazione.

“Le politiche migratorie possono e devono essere discusse, ma mai con la violenza, il razzismo o la misoginia”, si legge nella nota, che denuncia anche il rischio di trasformare il dibattito politico in uno scontro fondato sull’intimidazione.

L’ANPI di Manfredonia conclude riaffermando il proprio impegno a difesa dei valori costituzionali e della convivenza democratica: “Mai più intimidazioni, mai più odio, mai più silenzio”.

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