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"SPACCO" DANNI Manfredonia, vandali distruggono l’illuminazione allo “Spacco”: denuncia del sindaco La Marca

Il sindaco ha sottolineato come l’area interessata sia un punto di ritrovo molto frequentato dai giovani

Manfredonia, vandali distruggono l’illuminazione allo “Spacco” denuncia del sindaco La Marca

Manfredonia, vandali distruggono l’illuminazione allo “Spacco” denuncia del sindaco La Marca

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA — Atti vandalici e danneggiamenti in una delle aree frequentate dai giovani della città. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha annunciato di aver presentato questa mattina una denuncia-querela per danneggiamento aggravato dopo quanto accaduto nelle scorse notti nella zona dello “Spacco”.

Ignoti hanno divelto due pali della pubblica illuminazione e danneggiato un muretto, provocando disagi e un danno al patrimonio pubblico.
“Questa mattina sono stato in commissariato, dove ho esposto denuncia querela per danneggiamento aggravato”, ha dichiarato il primo cittadino. “Nelle notti scorse alcuni delinquenti hanno divelto due pali della luce e rovinato questo muretto, creando un danno a tutta la nostra comunità”.

Il sindaco ha sottolineato come l’area interessata sia un punto di ritrovo molto frequentato dai giovani, ma anche una zona nella quale si registrano episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. “Questo è uno spazio dove i giovani si ritrovano. Purtroppo con loro ci sono anche degli spacciatori e questa è la ragione per cui si creano danni all’illuminazione”, ha aggiunto La Marca.

L’amministrazione comunale chiede ora un rafforzamento dei controlli sul territorio e una presenza più costante delle forze dell’ordine nelle aree considerate più sensibili. “Noi ci auguriamo che nei prossimi giorni vengano individuati i responsabili di questi danni e di questi reati, ma nello stesso tempo abbiamo chiesto alle forze dell’ordine una maggiore presenza e il presidio di queste aree, affinché nessuno possa compromettere l’interesse collettivo”, ha concluso il sindaco.

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