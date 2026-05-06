BARI — Il Tribunale di Bari ha fissato l’udienza preliminare nell’ambito della maxi inchiesta sulla presunta frode ai danni di Acquedotto Pugliese Spa (AQP), procedimento che coinvolge venti imputati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa aggravata, falso e accesso abusivo a sistema informatico. L’udienza si terrà il prossimo 23 giugno 2026 alle ore 9:30, nell’Aula M del Tribunale di Bari.

Secondo la Procura di Bari, il gruppo avrebbe messo in piedi un articolato sistema fraudolento che avrebbe consentito di sottrarre ad AQP oltre 341 mila euro attraverso falsi dispositivi di pagamento, sentenze contraffatte e pratiche risarcitorie inesistenti.

Figura centrale dell’inchiesta è Giuseppe Petruzzelli, nato a Grumo Appula (BA) il 16.03.1976, avvocato del Foro di Bari ed ex dipendente dell’Unità Operativa Legale di Acquedotto Pugliese con mansioni di avvocato istruttore. Secondo l’accusa, Petruzzelli avrebbe sfruttato l’accesso ai sistemi informatici aziendali e al gestionale interno “Suite” per predisporre documentazione falsa finalizzata alla liquidazione di risarcimenti mai dovuti. Gli investigatori contestano l’utilizzo illecito delle proprie credenziali aziendali per alterare pratiche legali e trasmettere agli uffici pagamenti di AQP disposizioni fraudolente apparentemente regolari.

La Procura sostiene che il sistema avrebbe operato dal luglio 2020 fino al maggio 2023, data del licenziamento di Petruzzelli da AQP.

Nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare si parla di una presunta organizzazione stabile finalizzata alla commissione di truffe aggravate e falsificazioni ai danni della società partecipata dalla Regione Puglia. Secondo gli atti, sarebbero stati predisposti 38 falsi dispositivi di pagamento corredati da sentenze, ordinanze e comunicazioni giudiziarie contraffatte, apparentemente emesse da diversi uffici giudiziari pugliesi.

Il meccanismo contestato dagli inquirenti sarebbe stato sempre lo stesso: venivano recuperati fascicoli relativi a reali contenziosi contro AQP; ai nomi dei veri ricorrenti venivano aggiunti soggetti estranei alle cause; venivano create false sentenze oppure finte proposte transattive; gli uffici pagamenti di AQP, indotti in errore, disponevano bonifici sui conti correnti indicati nei documenti falsi.

In numerosi casi, secondo gli investigatori, i codici Iban sarebbero stati reperiti tramite intermediari o persone inconsapevoli, convinte a fornire i propri dati bancari con pretesti ingannevoli.

Oltre a Petruzzelli, tra gli imputati figurano altri 19 persone.

Negli atti vengono ricostruiti decine di episodi specifici, ciascuno relativo a singole pratiche risarcitorie ritenute fraudolente.

Tra i casi contestati: oltre 8.500 euro accreditati a Francesco Arboritanza nel maggio 2022; circa 8.779 euro liquidati a Vito Ottomannelli nel luglio 2022; oltre 8.600 euro destinati ad Antonio Florio nel maggio 2022; circa 9.480 euro accreditati a Rosaria Mancaniello nell’aprile 2021; oltre 8.900 euro relativi a un tentativo di pagamento contestato a Ciro Tropeano, operazione che non si sarebbe perfezionata per l’intervento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le somme contestate oscillano generalmente tra i 4 mila e i 10 mila euro per singola operazione.

Nel provvedimento viene richiamata anche l’attività svolta dall’Internal Audit di Acquedotto Pugliese, che avrebbe contribuito a far emergere le anomalie nei pagamenti e nei documenti caricati nel sistema gestionale aziendale. Secondo l’accusa, il presunto sistema fraudolento avrebbe sfruttato proprio la posizione interna ricoperta da Petruzzelli all’interno dell’ufficio legale di AQP, con accesso diretto ai fascicoli e alle piattaforme informatiche aziendali. Sarà ora il giudice dell’udienza preliminare a valutare le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura nei confronti dei venti imputati coinvolti nell’inchiesta.