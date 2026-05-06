FOGGIA – È morto a 56 anni Antonio Del Nobile, conosciuto come “il cinese”, ex collaboratore di giustizia considerato una delle figure che hanno raccontato dall’interno la stagione più cruenta della criminalità organizzata foggiana. L’uomo, originario del Salento e residente a Orta Nova, è deceduto nei giorni scorsi a Latina a causa di un malore.

Del Nobile è stato uno dei 15 pentiti emersi in oltre quarant’anni dalla cosiddetta “Società”, il sistema mafioso foggiano. La sua collaborazione con la giustizia iniziò nell’aprile 2004, dopo l’arresto nell’operazione “Araba Fenice 2”, che colpì il clan Sinesi/Francavilla.

Le sue dichiarazioni si sono rivelate decisive in diverse indagini e processi, tra cui quello relativo all’omicidio di Francesco De Luca e al ferimento di Luigi Perdonò, episodi collegati alla sanguinosa guerra tra clan che tra il 2002 e il 2003 ha insanguinato la provincia di Foggia.

“Antonio Del Nobile ci parlava con tranquillità di droga, armi, summit per decidere strategie e omicidi. Ma quando gli si nominava Franco Vitagliani, allora la voce si incrinava. Nonostante Vitagliani fosse detenuto e lui al sicuro in una località segreta, ne aveva ancora paura anche al solo nominarlo”, ricorda un poliziotto che seguì gli interrogatori del collaboratore.

Le sue rivelazioni portarono anche alla condanna all’ergastolo di Franco Russo, ritenuto esecutore materiale dell’omicidio De Luca e del ferimento di Perdonò. Secondo le ricostruzioni, il delitto si inseriva nella logica della vendetta interna ai clan dopo l’omicidio di Michele Quinto, affiliato ai Sinesi/Francavilla.

Nel corso della sua collaborazione, Del Nobile contribuì anche al ritrovamento di un arsenale del clan, composto da fucili, pistole mitragliatrici, silenziatori e munizioni.

Lo stesso pentito fu condannato a 3 anni per associazione mafiosa e traffico di droga nell’ambito dell’operazione “Araba Fenice 2”, oltre a una ulteriore condanna per il possesso dell’arsenale. Fu invece assolto dall’accusa di concorso nell’omicidio di Angelo Gallucci.

Nel racconto reso ai magistrati, Del Nobile descrisse la struttura interna del clan e le dinamiche della guerra di mafia tra i gruppi rivali, che tra il 2002 e il 2003 causò 14 morti e diversi agguati falliti, segnando una delle fasi più violente della criminalità organizzata foggiana.

Con la sua morte scompare una figura controversa ma centrale nella ricostruzione giudiziaria di quegli anni, in cui il suo contributo investigativo ha inciso profondamente su numerosi procedimenti penali.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.