CAMPOBASSO – Un violento omicidio ha scosso nella notte la comunità di Civita, frazione di Bojano, in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni, Nicola De Gregorio, è stato ucciso al culmine di una brutale aggressione avvenuta all’interno di una cantina. Per il delitto i carabinieri hanno fermato un 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, l’aggressione sarebbe avvenuta nella tarda serata di martedì, intorno alle 21, in largo San Giovanni. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente alla schiena e al volto durante una violenta lite degenerata per futili motivi. L’aggressore avrebbe utilizzato anche un oggetto contundente.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per Nicola De Gregorio non c’era ormai più nulla da fare.

Il presunto responsabile, esperto di arti marziali e residente a poche decine di metri dal luogo del delitto, è stato fermato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Campobasso. L’uomo, secondo quanto emerso, era già stato coinvolto in passato in episodi di cronaca legati a maltrattamenti e risse.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione il movente dell’omicidio. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche un possibile tentativo di sottrarre denaro alla vittima prima che la situazione degenerasse nella violenza.

La cantina dove si è consumato il delitto è stata posta sotto sequestro. Per tutta la notte i carabinieri della compagnia di Bojano, insieme agli specialisti della Scientifica, hanno effettuato rilievi e ascoltato familiari e vicini di casa nel tentativo di ricostruire le ultime ore della vittima.

Il corpo di Nicola De Gregorio è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove l’autorità giudiziaria ha già disposto l’autopsia.

Emergono inoltre ulteriori particolari sulla posizione del 35enne arrestato. L’uomo si trovava nel borgo in seguito a un provvedimento di allontanamento disposto dall’autorità giudiziaria ed era sottoposto a controllo tramite braccialetto elettronico. Secondo alcuni residenti, la sua presenza nella zona aveva già generato tensioni e preoccupazione tra gli abitanti. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Campobasso, che dovrà ora fare piena luce sulla dinamica e sulle responsabilità dell’aggressione mortale.

Lo riporta il tgcom24.com.