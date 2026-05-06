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MANFREDONIA ROTARY CLUB Reati ambientali e urbanistici: a Manfredonia il convegno promosso dal Rotary Club

“Reati ambientali e urbanistici: responsabilità e prevenzione nei territori complessi”, in programma giovedì 21 maggio 2026 alle ore 17:00 presso Palazzo Celestini a Manfredonia

Reati ambientali e urbanistici: a Manfredonia il convegno promosso dal Rotary Club

Reati ambientali - Fonte Immagine: renewablematter.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Eventi // Manfredonia //

Il Rotary Club Manfredonia organizza un importante convegno dedicato ai temi della legalità e della tutela del territorio, dal titolo “Reati ambientali e urbanistici: responsabilità e prevenzione nei territori complessi”, in programma giovedì 21 maggio 2026 alle ore 17:00 presso Palazzo Celestini a Manfredonia.

L’iniziativa sarà un momento di confronto tra mondo accademico, giuridico e istituzionale, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche legate ai reati ambientali e urbanistici e le relative responsabilità, in un contesto territoriale caratterizzato da complessità e sfide legate alla sostenibilità e allo sviluppo urbano.

Interverranno la professoressa Francesca Cangelli dell’Università di Foggia, il professor Gianluca Ruggiero dell’Università del Piemonte Orientale e il professor Giandomenico Salcuni dell’Università di Foggia. Le conclusioni saranno affidate al dottor Enrico Infante, Procuratore della Repubblica di Foggia.

Reati ambientali e urbanistici: a Manfredonia il convegno promosso dal Rotary Club

Il convegno rappresenta un’occasione di formazione e dialogo interdisciplinare, rivolta a professionisti, tecnici, amministratori, studenti e cittadini, su temi centrali per il futuro del territorio tra tutela ambientale, pianificazione urbanistica e responsabilità giuridiche.

L’evento è inoltre valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti agli Ordini patrocinanti, tra cui avvocati, architetti e geometri.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ordine degli Architetti, della Provincia dei Geometri e Geometri Laureati di Foggia e dell’Unione Avvocati di Manfredonia, oltre al supporto di diverse testate e realtà locali del territorio.

1 commenti su "Reati ambientali e urbanistici: a Manfredonia il convegno promosso dal Rotary Club"

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