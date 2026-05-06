Riccardi durissimo: "Migranti a Manfredonia, sindaco doveva informare prima. La Marca bis? Sarebbe un disastro" VIDEO

MANFREDONIA – “La presenza dei richiedenti asilo non poteva essere occultata né relegata in secondo piano”. Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, intervistato dal direttore di StatoQuotidiano.it, Giuseppe de Filippo, videomaker Daniele Catalano, in piazza Maestri d’Ascia, torna sul tema dell’arrivo dei migranti in città e sulla gestione politico-istituzionale della vicenda.
Riccardi rivendica la scelta di aver sollevato pubblicamente la questione con i suoi post del 12 e del 24 aprile: “Faccio difficoltà a comprendere l’accusa di aver sollevato un problema che per molti sembrerebbe non ci fosse. La presenza dei richiedenti asilo era evidente, soprattutto nei primi giorni, in giro per la città”.
Secondo l’ex sindaco, l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare con maggiore tempestività: “Abbiamo un sindaco molto diretto, che ogni lunedì racconta il suo mondo. Ho trovato bizzarro aver omesso una questione che nasceva da confronti in Prefettura e che riguardava il territorio. L’informazione andava data”.
Riccardi contesta anche la scelta di affrontare il tema in Consiglio comunale attraverso le comunicazioni del sindaco: “È stato grave relegare una discussione richiesta dall’opposizione nelle comunicazioni. Così si è ridotto il dibattito e si sono accresciute le tensioni”.
Sul soggetto gestore del servizio, Riccardi precisa: “La gara è stata gestita dalla Prefettura, nulla da eccepire. Ma il soggetto chiamato a gestire presenta profili quantomeno discutibili. I dati sono numerici, basta guardarli e ognuno può farsi un’idea”.
L’ex sindaco ricorda poi esperienze precedenti di accoglienza durante la sua amministrazione: “Abbiamo gestito situazioni anche delicate, come alla Montagna, dove arrivarono cinquanta ospiti. Quando un prefetto ti chiama per un’emergenza hai il dovere di gestirla, ma questo non significa non dire nulla alla comunità”.
Ampio spazio anche alle tensioni avvenute durante il Consiglio comunale e alla frase gravissima che sarebbe stata rivolta all’assessora Maria Teresa Valente. Riccardi condanna l’episodio, ma critica la gestione successiva: “Do per scontato che sia accaduto quanto raccontato. Il punto è come la vicenda è stata gestita. Il sindaco non gestisce nulla. Davanti a un episodio così grave bisognava intervenire subito, individuare il responsabile e chiudere il Consiglio”.
Per Riccardi, la questione avrebbe dovuto coinvolgere tutte le forze politiche: “Avrei convocato urgentemente una conferenza dei capigruppo. Massima solidarietà, questione chiusa e riapertura di un confronto democratico. Invece è uscito un comunicato sottoscritto da sei donne, come se fosse solo una questione di genere. Riguardava tutti”.
Sulla permanenza dei migranti, Riccardi invita a distinguere tra allarme e gestione: “Il servizio va avanti, c’è un appalto che ha definito ruoli e compiti. Non dobbiamo allarmarci, dobbiamo preoccuparci di come questi processi si governano”.
Infine, una stoccata all’amministrazione La Marca: ““In due anni non vedo legalità, trasparenza, cambiamento, cambio di marcia. Vedo una comunicazione legata ai fatterelli, a una narrazione di una città che non c’è. Se qualcuno pensa che io debba stare zitto perché c’è chi governa il Palazzo, se lo tolga dalla testa. La Marca bis? Sarebbe un disastro. Non lo vogliono ricandidare e lo sa anche lui”.
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Un ente locale (come un Comune) non può rifiutare la presenza di richiedenti asilo politico sul proprio territorio, né può opporsi autonomamente all’attivazione di misure di accoglienza disposte dalle autorità competenti (Prefettura).Ecco i punti chiave basati sulla normativa italiana ed europea:Competenza Statale: L’asilo è una materia di competenza statale, gestita dal Ministero dell’Interno attraverso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (UTG). I Comuni non hanno il potere di vietare l’ingresso o la permanenza a persone che hanno formalizzato la richiesta di protezione internazionale.Accoglienza diffusa: I richiedenti asilo vengono spesso inseriti in strutture di accoglienza gestite da enti locali o dal sistema SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), in collaborazione con la Prefettura.Accoglienza limitata: Il rifiuto da parte di un sindaco può avvenire solo per motivi strutturali o di sicurezza specifici riguardanti la struttura di accoglienza proposta, ma non può tradursi in un rifiuto ideologico o di principio dell’accoglienza stessa.Revoca dell’accoglienza: L’accoglienza può essere revocata o ridotta dal Prefetto se il richiedente abbandona la struttura senza autorizzazione o viola le regole, non dal Comune in autonomia.In sintesi, un ente locale non può opporsi alle decisioni del governo in materia di accoglienza dei rifugiati, essendo la protezione internazionale un diritto fondamentale previsto dalla legge.
La domanda nasce spontanea: ma questa citta dove lo trova il tempo e la forza di parlare del nulla quando i problemi sono tanti e tanto difficili?