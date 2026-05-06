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GIUSEPPE CASSIERI Rodi Garganico celebra il centenario di Giuseppe Cassieri, scrittore, saggista e giornalista

Una giornata di studi dedicata alla sua figura e alla sua opera, tra le più significative del panorama culturale del Novecento italiano

Rodi Garganico celebra il centenario di Giuseppe Cassieri, scrittore, saggista e giornalista

Giuseppe Cassieri - Fonte Immagine: raiplay.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Eventi // Gargano //

RODI GARGANICO — In occasione del centenario della nascita di Giuseppe Cassieri, il suo paese natale rende omaggio allo scrittore, saggista e giornalista con una giornata di studi dedicata alla sua figura e alla sua opera, tra le più significative del panorama culturale del Novecento italiano.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio di enti istituzionali e accademici, si terrà martedì 12 maggio 2026 a partire dalle ore 9.30, presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica Umberto Giordano.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli. Seguiranno gli interventi di studiosi ed esperti, coordinati da Rino Caputo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che approfondiranno l’attività narrativa e saggistica di Cassieri, oltre ai suoi rapporti con il teatro, la televisione e il legame culturale con la sua terra d’origine.

L’evento si propone come un momento di riflessione e valorizzazione della memoria collettiva, con l’obiettivo di riscoprire il contributo intellettuale dello scrittore e il suo ruolo nel dibattito culturale del Novecento.

Nel corso della giornata è prevista anche una cerimonia istituzionale con lo scoprimento di una targa commemorativa presso la casa natale dell’autore, a cura dell’Amministrazione comunale.

L’incontro sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Rodi Garganico, per consentire una partecipazione più ampia all’iniziativa.

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