La catena Action, specializzata nel discount non food, continua la sua espansione in Italia e inaugura un nuovo punto vendita a San Severo, il terzo nella provincia di Foggia e l’undicesimo in Puglia, portando a 223 il numero complessivo di store nel Paese.

Il nuovo negozio, situato in via del Soccorso, sarà operativo da sabato 9 maggio 2026 e si estende su una superficie di 929 metri quadrati, con l’assunzione di 20 nuovi dipendenti.

L’offerta si basa sulla cosiddetta “Formula Action”, che prevede circa 6.000 prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche, tra cui casa, giardinaggio, bricolage, giocattoli e alimentari. L’azienda dichiara inoltre l’introduzione di 150 nuovi articoli ogni settimana, con oltre due terzi della gamma venduta a meno di 2 euro.

“Siamo molto felici di aprire il primo negozio nella città di San Severo, quasi cinque anni dopo aver inaugurato il nostro primo store in Italia. I clienti ci hanno accolto calorosamente e siamo felici di poter portare la formula Action più vicino a loro. Il nostro successo si basa su una formula forte e sull’impegno e il coinvolgimento dei nostri team, di cui siamo molto orgogliosi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: i nostri clienti, i nostri colleghi, i nostri fornitori e tutti coloro che ci hanno sostenuto”, afferma Maurizio Oprandi, General Manager di Action in Italia.

Sul fronte della sostenibilità, Action sottolinea un percorso di riduzione delle emissioni e di miglioramento della filiera produttiva, con iniziative come l’eliminazione degli allacciamenti del gas nei punti vendita, l’uso esclusivo di illuminazione LED e l’impiego di materiali certificati.

In particolare, l’azienda evidenzia che il 99% del cotone utilizzato è certificato Better Cotton, il restante 1% biologico, mentre il 100% del legno proviene da foreste certificate FSC o PEFC. Inoltre, tutto il cacao a marchio Action è certificato Fairtrade dal 2022.

Il nuovo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:45 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 21:00, offrendo un punto di riferimento commerciale per la città e l’area circostante.