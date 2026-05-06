Scontro tra due auto a Foggia, in ospedale mamma e figlia di 9 anni - ph enzo maizzi

FOGGIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Foggia, all’incrocio tra via Gioberti e viale Ofanto. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha richiesto l’intervento immediato della Polizia Locale.

Gli agenti sono giunti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state rese note eventuali conseguenze per le persone coinvolte né particolari dettagli sui mezzi interessati dall’impatto.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona, con disagi temporanei al traffico veicolare durante le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell’area.

La Polizia Locale sta lavorando per chiarire le responsabilità e verificare le condizioni in cui si è verificato il sinistro.