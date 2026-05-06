Un gruppo di narcotrafficanti legati al clan Di Lauro, in contatto con la mafia albanese dalla quale acquistava la droga, è stato sgominato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che, al termine di indagini coordinate dalla DDA, hanno arrestato 14 persone.

A capo del gruppo criminale vi era Raffaele Paolo, detto “’o Rockets”, 55 anni, che dopo la scarcerazione del 29 settembre 2019 sarebbe tornato a coordinare i pusher per la vendita al dettaglio e anche a domicilio di cocaina e hashish, stipulando accordi con altri gruppi operanti a Napoli ed esportando droga anche nella provincia di Reggio Emilia.

Tra gli arrestati figurano organizzatori, spacciatori e corrieri. L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 2020 e il 2023. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

Secondo gli investigatori, il gruppo era riconducibile a Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, detto “Ciruzzo ’o milionario”. Pur operando principalmente a Secondigliano, tra il 2019 e il 2020 il sodalizio sarebbe riuscito a rifornire di droga anche il quartiere Vasto-Arenaccia.

Durante le indagini sono state arrestate sei persone riconducibili al gruppo guidato da Raffaele Paolo e sequestrati diversi chilogrammi di cocaina e hashish.

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