Prosegue il momento positivo di Michele De Cristofaro, che si conferma tra i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Slalom. Dopo il brillante esordio stagionale, il pilota di Manfredonia ha centrato la vittoria di classe S4 e il secondo posto nel gruppo SS nello Slalom del Molise, consolidando la propria presenza tra i migliori specialisti della disciplina.

Alla guida della Peugeot 205 Rallye preparata da Mauriello Motorsport e con i colori della Motor Valley Racing Division, De Cristofaro ha mantenuto un passo costante e competitivo per tutta la gara, replicando lo stesso risultato in ogni manche, dalla ricognizione fino alle tre prove ufficiali disputate nella giornata di domenica.

Un risultato importante che consente al pilota sipontino di accumulare punti preziosi in ottica campionato, confermando ambizioni e continuità di rendimento nella massima serie tricolore.

“Durante la ricognizione ho cercato di prendere le misure al tracciato” – racconta De Cristofaro – “e nelle tre manche di gara ho cercato di andare in crescendo, anche se l’ultima è sempre la più pesante da gestire perchè cala la stanchezza. La vettura, dopo le ultime modifiche apportate, si è comportata bene e non ha dato problemi. Il percorso era diverso dai soliti slalom, caratterizzato da tanta pianura e da alte velocità. In alcuni tratti ci dovevi proprio credere. Sono soddisfatto ma si poteva fare meglio. Grazie alla scuderia, a Mauriello Motorsport, alla mia famiglia ed a tutti i partners che mi sostengono nel cammino tricolore.”