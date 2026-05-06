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Home // Gargano // Superstrada del Gargano, assemblea pubblica a Vieste: “Ora o mai più”

SUPERSTRADA GARGANO Superstrada del Gargano, assemblea pubblica a Vieste: “Ora o mai più”

L’iniziativa, dal titolo emblematico “Ora o mai più”, punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni nazionali e regionali su un’infrastruttura considerata strategica per l’intero promontorio garganico

Caos superstrada del Gargano: 1,5 miliardi di costi contestati tra vincoli ambientali e dubbi sul traffico

SS89 - Fonte Immagine: insidecapitanata.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

VIESTE – Il completamento della strada a scorrimento veloce del Gargano torna al centro del dibattito pubblico. Il Comitato Territoriale Pro Superstrada del Gargano ha convocato un’assemblea pubblica per sabato 16 maggio 2026, alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Vieste, con l’obiettivo di fare il punto sull’iter dell’opera e rilanciare la richiesta di accelerazione dei lavori.

L’iniziativa, dal titolo emblematico “Ora o mai più”, punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni nazionali e regionali su un’infrastruttura considerata strategica per l’intero promontorio garganico. Secondo il Comitato, la realizzazione della superstrada rappresenterebbe una svolta fondamentale per migliorare sicurezza, mobilità e collegamenti turistici tra il Gargano e il resto della Puglia.

Nel documento di invito si sottolinea come l’opera sia attesa da anni dalle comunità locali, dagli operatori economici e dai numerosi pendolari che ogni giorno affrontano una rete viaria ritenuta insufficiente rispetto ai flussi di traffico attuali, soprattutto durante la stagione estiva.

All’assemblea sono stati invitati rappresentanti del Governo, dell’ANAS, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia e dei Comuni interessati dal tracciato, oltre ai rappresentanti politici della Capitanata. Tra i nomi figurano il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, l’amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme e l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese.

Il Comitato intende inoltre affrontare le questioni legate allo stato dell’iter burocratico, ai tempi di realizzazione dei tratti già programmati e alle possibili varianti progettuali relative al terzo lotto dell’opera.

“L’aspirazione di vedere finalmente il Gargano dotato di un’infrastruttura moderna e sicura – si legge nella nota – è condivisa da cittadini, lavoratori, studenti e operatori turistici”.

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