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XYLELLA GARGANO Xylella, audizione in Commissione Agricoltura. Gatta: “Difendere il patrimonio olivicolo pugliese è una priorità”

Nel corso dell’incontro è stata affrontata la delicata evoluzione del fenomeno, partito dal Salento e progressivamente avanzato verso nord, fino a raggiungere il Gargano

Xylella, audizione in Commissione Agricoltura. Gatta: “Difendere il patrimonio olivicolo pugliese è una priorità”

Xylella, audizione in Commissione Agricoltura. Gatta: “Difendere il patrimonio olivicolo pugliese è una priorità”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

Si è svolta oggi, in Commissione Agricoltura della Regione Puglia, l’audizione dell’assessore regionale all’Agricoltura dedicata all’emergenza Xylella fastidiosa, la batteriosi che continua a minacciare il patrimonio olivicolo pugliese.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata la delicata evoluzione del fenomeno, partito dal Salento e progressivamente avanzato verso nord, fino a raggiungere il Gargano. Particolare attenzione è stata rivolta all’area di Cagnano Varano, dove sono stati individuati 153 ulivi infetti.

Durante l’audizione sono stati chiesti chiarimenti sulle misure adottate e su quelle in fase di attuazione per contenere la diffusione del batterio, oltre a un aggiornamento dettagliato sulle più recenti attività di monitoraggio, campionamento, analisi e ricerca scientifica.

“Il nostro patrimonio olivicolo rappresenta una risorsa preziosa sotto il profilo economico, paesaggistico e identitario — è stato evidenziato nel corso dei lavori dall’onorevole Giandiego Gatta —. Per questo motivo è necessario mantenere alta l’attenzione e continuare a intervenire con determinazione, senza mai abbassare la guardia”.

Al termine dell’audizione è stato inoltre annunciato che il report aggiornato sullo stato dell’arte della diffusione della Xylella è disponibile per cittadini e operatori del settore che ne facciano richiesta.

“Continuiamo a lavorare”, il messaggio conclusivo.

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