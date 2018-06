Antonio Tasso “La sinergia turismo-sport è un connubio vincente”

Di:

Roma, 06 giugno 2018. ”Battesimo Parlamentare dell’On. Antonio Tasso, intervenuto nella discussione sulla fiducia al governo Conte, in aula a Montecitorio. Nei tre minuti concessi, il parlamentare ha spaziato dalla speranza che parta il processo del cambiamento, partendo dalle classi più deboli, alla restituzione della dignità ai lavoratori, imprese e famiglie.

Molto apprezzato è stato il passaggio sullo stato della Scuola, che vede sminuito il ruolo dei docenti. Insistendo sul valorizzare ambiti in cui l’Italia eccelle – Storia, Arte, Cultura, Mare, Natura – Tasso ribadisce il concetto del tramutare quelle eccellenze in Turismo, voce del bilancio economico nazionale ancora sofferente.

Raccogliendo un passaggio del discorso del Presidente Conte su ASD e Sport minori, Antonio Tasso rilancia sulla sinergia Sport e Turismo, da sempre considerato connubio vincente e cavallo di battaglia dell’onorevole pugliese. Dichiarando il proprio sostegno al nuovo governo, egli augura un’attenzione sempre maggiore su coloro troppo spesso ignorati.

TESTO DELL’INTERVENTO DELL’ON. ANTONIO TASSO:

“Nei giorni scorsi si è lavorato tanto per dar vita a un governo, superando distanze che sembravano inconciliabili. Questo non sarebbe stato possibile senza una decisa presa di posizione responsabile e sensibile, che considera la risoluzione dei problemi degli italiani come necessità prioritaria.

A proposito di sensibilità, Signor Presidente del Consiglio, ho molto apprezzato che lei pochi giorni fa, nel piazzale antistante questo Palazzo, ha deciso di ascoltare alcuni lavoratori che invocavano il suo nome, prestando attenzione alle istanze di quei cittadini che vedono il proprio lavoro e, pertanto, il proprio futuro in bilico. Con quel semplice gesto, lei ha dato a quella gente un barlume di speranza e ha confermato il ruolo col quale si è presentato a noi: l’Avvocato del Popolo Italiano.

L’ho molto apprezzata, Signor Presidente del Consiglio, glielo dico sinceramente. Ho fondate speranze che l’avvocato del popolo italiano ed i ministri della squadra di governo possano finalmente inaugurare quel processo di cambiamento che parta proprio dagli ultimi e dalle classi più deboli.

Che questo governo si ponga come obiettivo la restituzione della dignità ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie, che sono i pilastri della nostra società.

Che ci si renda conto di quanto sia sofferente il mondo della scuola e di quanto la docenza sia spesso sminuita da un’utenza irriverente.

Che vengano incoraggiati i circuiti lavorativi che interessano l’ambito artistico, culturale e turistico. Mi chiedo a cosa serva essere una terra che possiede uno straordinario mix di storia, cultura, arte, mare, natura, se poi non si riesce a valorizzarlo anche turisticamente, impedendo di fatto, che questa voce del nostro bilancio economico diventi prorompente.

Signor Presidente del Consiglio, ho ascoltato con molta attenzione il suo discorso al Senato, apprezzando il passaggio sulle ASD e sugli sport minori. La sinergia turismo-sport è un connubio vincente. Ve ne sono le basi, i presupposti, le possibilità, le capacità.

Mi auguro che ogni giorno di questa legislatura sia scandito dall’impegno a migliorare le condizioni di vita di coloro che per molto, troppo tempo, sono stati ignorati. Signor Presidente del Consiglio, qui e ora, Le dichiaro il mio pieno e sincero sostegno”. (Intervento in aula, a Montecitorio, dell’onorevole Antonio Tasso, gruppo Misto – MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero)

