ANTONIO TASSO, PARLAMENTARE ELETTO NEL M5S, ATTUALMENTE NEL GRUPPO MISTO

Di:



“Ho fondate speranze che l’avvocato del popolo italiano ed i ministri della squadra di governo possano finalmente inaugurare quel processo di cambiamento che parta proprio dagli ultimi e dalle classi più deboli. Che questo governo si ponga come obiettivo la restituzione della dignità ai lavoratori, alle imprese, alle famiglie, che sono i pilastri della nostra società. Che si renda conto di quanto sia sofferente il mondo della scuola e di quanto la docenza sia spesso sminuita da un’utenza irriverente. Che vengano incoraggiati i circuiti lavorativi che interessano l’ambito artistico, culturale e turistico. Mi chiedo a cosa serva essere una terra che possiede uno straordinario mix di storia, cultura, arte, mare, natura, se poi non si riesce a valorizzarlo anche turisticamente, impedendo di fatto, che questa voce del nostro bilancio economico diventi prorompente. Apprezzo il passaggio nel discorso del Presidente del Consiglio sulle ASD e sugli sport minori. La sinergia turismo-sport è un connubio vincente. Ve ne sono le basi, i presupposti, le possibilità, le capacità. Mi auguro che ogni giorno di questa legislatura sia scandito dall’impegno a migliorare le condizioni di vita di coloro che per molto, troppo tempo, sono stati ignorati. Al governo M5S-Lega ed al suo Presidente del Consiglio dichiaro il mio pieno e sincero sostegno.” (Intervento in aula, a Montecitorio, dell’onorevole Antonio Tasso, gruppo Misto – MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero) VIDEO

Antonio Tasso “La sinergia turismo-sport è un connubio vincente” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.