Foggia, 06 giugno 2018. A San Ferdinando di Puglia i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato Potito Curci, cl. ’68, pregiudicato del posto. I militari, intervenuti presso l’abitazione di Curci su richiesta del cognato, lo hanno sorpreso mentre, brandendo un’accetta, stava tentando di aggredire proprio il cognato. I Carabinieri, dopo una colluttazione, sono riusciti a disarmarlo, bloccarlo e a dichiararlo in stato di arresto. Su disposizione del P.M. di turno, il malfattore è stato rinchiuso nel carcere di Foggia. Con accetta tenta di aggredire il cognato, arrestato a San Ferdinando ultima modifica: da

