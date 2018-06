Galleria Monte Saraceno: ampliato notevolmente il periodo di apertura

Di:

“Le molteplici iniziative poste in essere da rappresentanti istituzionali, regionali, provinciali e degli Enti Locali, da Comitati e singoli cittadini in queste ultime tre settimane, pur non raggiungendo l’obiettivo massimo di completa apertura della galleria “Monte Saraceno” per tutto il periodo estivo, hanno consentito nella riunione odierna convocata dalla Prefettura di Foggia su invito dell’Ente Provincia, di ampliare notevolmente il periodo di apertura al traffico dell’importante e strategica infrastruttura viaria – affermano il Vice Presidente della Provincia di Foggia, Rosario Cusmai ed il Consigliere Provinciale, Pasquale Cataneo unitamente al Vice Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Giandiego Gatta presenti alla riunione – riducendo, il più possibile, l’impatto di questa ridotta fruibilità della galleria sulla vita quotidiana dei cittadini utenti ed alle attività economiche degli operatori dei settori produttivi (turistico, commerciale, ecc.) nella zona di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Vieste nonché, sul versante dei servizi essenziali come quello della salute pubblica, per le esigenze di chi deve rivolgersi presso le strutture sanitarie di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Foggia”. E’ questo il commento che, a margine della riunione svoltasi in Prefettura, ha visto tradurre la precedente disponibilità del Coordinamento Territoriale Adriatico dell’ANAS in un maggiore e più articolato periodo di apertura della Galleria che recepisce in larga misura l’indicazione esposta dai tre rappresentanti istituzionali e da quelli dei Comuni interessati durante l’incontro odierno guidato mirabilmente dal sig. Prefetto Mariani.

Il crono programma certamente più ampio e maggiormente adeguato alle necessità rappresentate, contempera, al meglio ed il più possibile, le esigenze di mobilità e sicurezza con quelle di realizzazione degli interventi infrastrutturali nella galleria, soprattutto, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, prevede le seguenti articolazioni:

Giugno la chiusura della galleria dal 15 è prevista dal lunedì alle 7.30 fino al venerdì alle 16.00, mentre, risulta aperta nei weekend dal venerdì al lunedì dalle 16.00 alle 07.30;

Luglio la chiusura della galleria sarà effettuata tutte le notti, dal lunedì al giovedì

dalle ore 19.30 fino alle 7.30 della mattina successiva, mentre, risulterà aperta ogni weekend dal venerdì alle 7.30 al lunedì alle 19.30;

Agosto la chiusura della galleria sarà effettuata dal mercoledì 1 al venerdì 3 con la seguente articolazione: dalle ore 19.30 fino alle 7.30, mentre, risulterà aperta ininterrottamente, per un mese intero, dal 3 agosto alle ore 7.30 e fino al 3 settembre alle 19.30;

Settembre, invece, la chiusura della galleria dal 03 al 17 sarà effettuata tutte le notti dal lunedì al giovedì dalle ore 19.30 fino alle 7.30 della mattina successiva mentre, risulterà aperta ogni weekend dal venerdì 7.30 fino al lunedì alle 19.30.

Dal 17 settembre alle ore 7.30 sarà totalmente chiusa sino a fine lavori.

“In conclusione – affermano Gatta, Cusmai e Cataneo – ringraziamo per la preziosa attenzione il Prefetto Mariani e per la concreta disponibilità il Coordinatore Area Territoriale Adriatica dell’ANAS l’ing. Matteo Castiglioni, nonché tutti gli altri intervenuti all’incontro odierno.”