Gatta “Anas si è impegnata per apertura Galleria”. I periodi

Manfredonia, 06 06 2018. ”Una bella notizia! Grazie alla capacità di mediazione del Prefetto di Foggia, al nostro spirito di abnegazione, alla disponibilità manifestata dai vertici dell’ANAS, quest’ultima si è determinata a tenere aperta la galleria “Monte Saraceno” nei seguenti periodi:

dal 16 giugno e per per tutto il mese di GIUGNO dalle 16,00 del VENERDI’ alle 7,30 del LUNEDI’;

per il mese di LUGLIO dalle 7,30 del VENERDI’ di ogni settimana alle 19,30 del LUNEDI’ NO STOP (negli altri giorni come da vecchio cronoprogramma, dalle 7,30 alle 19,30);

per il mese di AGOSTO dalle 7,30 del 3 AGOSTO alle 19,30 del 3 SETTEMBRE la galleria sarà SEMPRE APERTA!!

Ringrazio tutti coloro i quali mi sono stati vicini in questa battaglia che alla fine, anche grazie alla ragionevolezza degli interlocutori, ha portato a questa felice conclusione”.

(Nota su facebook del consigliere regionale di Fi Avv. Giandiego Gatta, vice presidente del consiglio regionale pugliese)