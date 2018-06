Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Dopo il furto di carrelli subito da “Irpinia Zinco” nell’area industriale del Calaggio a Lacedonia. L’azienda ringrazia il questore di Foggia per il ritrovamento Nella giornata di ieri la Polizia Stradale di San Severo è riuscita a portare a termine una complessa operazione di polizia, che ha consentito il ritrovamento di carrelli elevatori trafugati a Lacedonia. I militari dopo la segnalazione del furto avvenuto nell’area industriale del Calaggio, hanno fatto partire la macchina delle ricerche, constatando che dalla Provincia di Avellino i malfattori avevano raggiunto il foggiano. FONTE avellino.zon.it Lacedonia, “Irpinia zinco” scrive al Questore di Foggia ultima modifica: da

