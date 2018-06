Poste italiane, ufficio via Torre Santa Maria Manfredonia (ph SQ) fonte image archivio

Di:



Manfredonia, 06 giugno 2018. Rapina nel pomeriggio a Manfredonia nell’ufficio postale centrale di Via Torre Santa Maria, traversa di Via delle Antiche Mura. Da raccolta dati, un uomo è entrato nell’ufficio postale e, una volta allo sportello, ha prima finto di dover effettuare un versamento e in seguito ha estratto un taglierino con il quale ha minacciato un dipendente. L’uomo si è fatto consegnare una somma pari a 1.500 euro ed è in seguito fuggito. Indagini in corso dei Carabinieri del locale Comando Compagnia. Possibile acquisizione dei filmati dell’impianto di videosorveglianza presente. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia, rapina all’ufficio postale. Minaccia dipendente con taglierino ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.