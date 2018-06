LIA AZZARONE (PH ENZO MAIZZI)

Foggia, 06 giugno 2018. ”La Regione Puglia investe sui Monti Dauni risorse per incrementare la qualità della vita dei cittadini e le opportunità di sviluppo, offrendo una risposta alle legittime e giuste istanze di comunità a cui va il merito di custodire e coltivare con amore luoghi e storie di grande bellezza. Lo stanziamento di 64 milioni per le strade, le infrastrutture civiche, gli attrattori turistici e culturali, la formazione e l’istruzione riempie di contenuti la Strategia Nazionale Aree Interne condivisa da Governo e Regione e partecipata dal basso. Complessivamente, saranno 29 i Comuni che beneficeranno, a vario titolo, dei fondi messi a disposizione dalla programmazione dell’Unione Europea proprio per la porzione di territorio pugliese e che più ha bisogno di essere sostenuta nei processi di crescita economica ed emancipazione dalla marginalità sociale e geografica.

Osservare il presente per tracciare il futuro dei Monti Dauni è quanto fatto dalla Regione Puglia, con il costante e decisivo impegno dell’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese e del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Paolo Campo. Entrambi protagonisti, insieme al presidente Michele Emiliano, di una più equa rappresentanza del nostro territorio nelle politiche di sviluppo regionali e nella conseguente ripartizione delle risorse”. (Nota stampa) Monti Dauni. Azzarone: “64 milioni per migliorare” ultima modifica: da

