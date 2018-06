Ordine di carcerazione, arrestato 27enne di Cerignola

Di:

Foggia, 06 giugno 2018. Sempre i militari della Stazione di Cerignola, poi, hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di Giovanni Capuano, cl. ’91, pregiudicato del posto. L’uomo, destinatario del provvedimento in quanto condannato con sentenza definitiva a un anno e otto mesi di reclusione per ricettazione, già da qualche giorno si era reso irreperibile. I militari, mentre erano in Tribunale di Foggia per altre ragioni, hanno notato Capuano, anch’egli in Tribunale per altri reati commessi nel corso del tempo, che, alla vista dei militari, tentava di allontanarsi senza dare nell’occhio.

I Carabinieri, però, riconosciutolo immediatamente lo hanno bloccato e lo dichiarato in arresto, associandolo successivamente nel carcere di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it