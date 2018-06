Perseguita ex compagna, arrestato 52enne a Trinitapoli

Di:

Foggia. A Trinitapoli, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato Vincenzo Zurlo, cl. ’67, pregiudicato locale, per il reato di atti persecutori. I militari, già al corrente della delicata situazione della ex compagna di Zurlo, che si stava trovando a subire gravi minacce da parte di Zurlo stesso per riprendere un rapporto sentimentale ormai finito da qualche tempo, sono intervenuti presso l’abitazione della donna, sorprendendo l’uomo mentre, con fare aggressivo, per l’ennesima volta, con minacce e violenze sia verbali che fisiche, stava tentando di indurre la donna, ormai esasperata, a riprendere la relazione sentimentale. Bloccato dai militari, su disposizione del P.M. di turno anch’egli è stato rinchiuso nel carcere di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it