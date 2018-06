Prencipe “L’ultima chiamata per la coalizione ‘Manfredonia 2020′”

Di:

Manfredonia, 06 giugno 2018. “La coalizione di maggioranza della città di Manfredonia continua ad incontrarsi senza decidere nulla. Noi ci ritroviamo a ribadire con forza alcune visioni politiche indispensabili per portare a conclusione questa esperienza amministrativa nel modo migliore. I dubbi esternati nelle scorse

settimane dall’Associazione “Città Protagonista” restano nello scenario politico a puntellare una situazione critica con una maggioranza di governo ferma sulle sue decisioni, incapace di andare oltre un crescente immobilismo decisionale. Considerando i vari impegni presi, a partire dalla responsabilità sulla “Gestione Tributi” e sul Bilancio Comunale, crediamo fortemente nella necessità di aggiornare gli obiettivi programmatici da avviare da qui ai prossimi mesi.

Lo scadere naturare del secondo mandato del Sindaco Angelo Riccardi non può precludere alla coalizione “Manfredonia 2020” di immaginare “le cose da fare” nell’ottica del lungo periodo, di innescare meccanismi virtuosi per risolvere i problemi della comunità, rendendo più partecipi i cittadini nelle scelte della politica. Ha senso portare avanti questo mandato se c’è la forza di fare, di modificare una situazione non proprio rosea.

Auspichiamo ulteriormente, quindi, un cambio di passo: la città vive nell’incertezza delle cose, in bilico. È arrivato il momento, forse l’ultimo, per prendere questa decisione. Un’ulteriore periodo di stallo, con l’immobilismo dei partiti di maggioranza, danneggerebbe ancor di più l’intera comunità e le forze politiche coinvolte in questo progetto”.

Prof. Antonio Prencipe, Associazione “Città Protagonista”.

