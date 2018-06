CARABINIERI - CONTROLLI (ARCHIVIO)

Foggia, 06 giugno Il primo a finire in manette, a Cerignola, è stato Pecchio Difonzo Marco, cl. ’77, pluripregiudicato cerignolano. I militari della Stazione di Cerignola, appostatisi nei pressi di un’autodemolizione, hanno sorpreso il malfattore mentre armeggiava nei pressi di alcuni furgoni già parzialmente smontati. All’arrivo dei militari Specchio ha tentato una disperata fuga ma è stato prontamente bloccato dai militari che, avendo intuito che potesse trattarsi di furgoni provento di furto, si aspettavano quella reazione. In effetti, gli immediati accertamenti posti in essere dai Carabinieri hanno permesso di stabilire che entrambi i mezzi erano stati rubati un paio di giorni prima a San Benedetto del Tronto, e che erano destinati al mercato clandestino degli autoricambi rubati. Specchio Difonzo, già sottoposto all’obbligo di dimora per i medesimi reati, è dunque stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia. Risponderà dei reati di ricettazione e riciclaggio. Redazione StatoQuotidiano.it Ricettazione e riciclaggio, arrestato 41enne di Cerignola ultima modifica: da

