Sangalli Manfredonia. “Colpo di scena: Elliott c’è e rilancia”

Passata protesta operai Sangalli Vetro Manfredonia (ph: Comune di Manfredonia)

Manfredonia, 06 giugno 2018. "Il Fondo Americano Elliott mette la marcia e rilancia sulla Sangalli Vetro Manfredonia, oltre ad aver aumentato l'offerta economica, sono garantite da subito 60 unità e dal 1°Gennaio 2019 in continuità con la scadenza della Cassa Integrazione in Deroga tutte le circa 140 unità ancora in carico verranno assunte direttamente dalla nuova proprietà". Lo si apprende da raccolta dati. "Nessun altro ammortizzatore sociale, questo a garanzia fin da oggi che per le famiglie della Sangalli Vetro Manfredonia, Magnetronico e Satinato la vita a breve potrà tornare alla normalità. Un'offerta, quella del Fondo Elliott, che va oltre l'operazione meramente economica ma che guarda anche e soprattutto all'interesse del territorio ed a mantenere da subito tutti e più livelli occupazionali. Finalmente tutte e 4 le linee andranno in marcia entro il 2019 gradualmente fino al 100%".

