manfredonia vetro (ph vittorio de padova)

Di:



Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.

“Sono felice e fiducioso per la notizia del rilancio dell’offerta del Fondo Elliott per l’acquisizione della Sangalli di Manfredonia: sul piatto ben 17 milioni di euro, a differenza della proposta turca che si aggira intorno ai 15 milioni. Il Fondo americano assicurerebbe la riassunzione di tutti i 200 lavoratori dell’impresa a fronte di alcuni legittimi dubbi da noi manifestati in ordine alla precedente offerta dei turchi. Attendiamo con speranza ed ottimismo: sarebbe davvero un felice e gioioso epilogo per tutta la comunità”./comunicato Sangalli, Gatta: “Fiduciosi per il rilancio offerta del Fondo Elliott” ultima modifica: da

