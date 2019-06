Adoc Foggia, attivo il servizio rimborsi per la cessione del quinto

Di:

Foggia, 06 giugno 2019. “Non tutti sanno che, molte volte, è possibile ottenere un rimborso per la cessione del quinto dello stipendio. Può capitare, infatti, che, al momento del rinnovo della cessione del quinto dello stipendio effettuata per ottenere un prestito, i conteggi effettuati da banche e finanziarie siano errati e sfavorevoli per i clienti, che si ritrovano infatti “alleggeriti” solo degli interessi non ancora maturati e non delle commissioni bancarie o finanziarie e dei premi assicurativi per importi ben più rilevanti”. Ad affermarlo è Adoc Foggia che, a partire da questa settimana, mette a disposizione un servizio di orientamento, consulenza e rivalsa su questo tema specifico.

“Molto spesso, chiedendo il rimborso, è possibile recuperare anche somme cospicue”, conclude Adoc.

Per info, è possibile rivolgersi alla sede provinciale di Adoc Foggia (via Fiume 38) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.