In data odierna, personale della Polizia di Stato appartenente al Servizio Centrale Operativo, Squadra Mobile di Foggia e Bari, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, “Puglia Centrale”, “Puglia Meridionale”, “Abruzzo”, “Basilicata”, “Calabria sud-orientale” e “Calabria sud-occidentale”, con il supporto di un elicottero del IX reparto volo di Bari, ha dato esecuzione nell’ambito dell’ Operazione “ARES” – ad ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Bari, nei confronti dei soggetti qui di seguito indicati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi, tentato omicidio, tutti aggravati dalle finalità mafiose.

Nello specifico detto provvedimento cautelare ha inflitto la misura cautelare in carcere nei confronti dei seguenti soggetti, tutti gravati da pregiudizi:

AUGENTI Leonardo, nato a San Severo 1986 BELFONTE Oreste, nato a San Severo 1985 BEVILACQUA Carmine, nato a San Severo 1988 BOZZO Carmine Antonio, nato a Lucera 1956 BRUNO Vincenzo, nato a Foggia 1985 CAPOBIANCO Giacomo, nato a Lucera 1979 CIOCIOLA Libero, detto “Liberino” e/o “il sindaco” e/o “il nonno” nato a San Severo (FG) 1959 COLIO Luigi Donato, detto “Dino” nato a San Severo 1975 DE COTIIS Daniele, detto “don ciccio” nato a San Severo 1979 (capo imputazione n. 0.70 – 0.71 – 0.72 – 0.73 – 0.105 – 0.106); DE STASIO Luciano Michele, nato a San Severo 1990 DELLI CALICI Carmine, detto “Carminuccio” e/o “‘u sgumbr” e/o “ninja”, nato a San Severo 1974. DELL’OGLIO Armando, “Dino”, nato a Milano il 1971 D’ONOFRIO Vincenzo Leonardo, nato a San Paolo di Civitate (FG) il 1975 IRMICI Pasquale, detto “Lino” e/o “cipolla”, nato a San Severo (FG) il 1978 LA PICCIRELLA Giuseppe Vincenzo, detto “Pinuccio” e/o “il ragioniere” nato a San Severo 1958 MASTROMATTEO Mario Luigi, detto “il milanese” nato a Milano il 1983 MAZZEO Raffaele, detto “il ciotto” nato a San Severo (FG) 1968 MINISCHETTI Giovanni, detto “Gianni” nato a San Severo 1971. NARDINO Franco, alias “Kojac”, nato a San Severo 1963 NARDINO Roberto, detto “patapuff” nato a San Severo il 24.05.1977, NARDINO Vincenzo Pietro, “Enzo”, nato a San Severo (FG) 1987 NARDINO Matteo Nazario, nato a San Severo 1991 PISTILLO Ivano, nato a San Severo 1988 ROMANO Stefano, nato a San Severo 1989 RONCADE Lucio, nato a San Severo 1979 RUSSI ANTONIO, nato a San Severo 1983 RUSSI Loredana, a San Severo 1965 SARDELLA Arnaldo, detto “cinese” nato a San Severo 1985 TESTA Severino, detto “Rino” e/o “il puffo” e/o “il mastro” nato a San Severo (FG) 1960 TUMOLO Gennaro, nato a San Severo 1976 VISTOLA Giuseppe, detto “fa fumo” nato a San Severo il 1979

Tra gli indagati, sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari:

ASTUTI Vincenzo, nato a Napoli 1979 D’AGRUMA Roberto, detto “Tup Tup”, nato a San Severo 1981

Contestualmente, con il supporto delle Squadre Mobili di Torino, Asti, Milano, Rimini, Ascoli Piceno, Fermo, Chieti, Teramo, Campobasso, Napoli e Salerno, in esecuzione del medesimo provvedimento coercitivo, sono stati tratti in arresto:

BALDASSI Giacomo, nato a Castellammare di Stabia 1972 CAROLLA Francesco, nato a Santa Maria Capua Vetere 1978 CONSALVO Nicola, nato a Termoli (CB) 1974 DE CATO Giuseppe, nato a San Severo 1975 DI GENNARO Luigi, nato a Torremaggiore (FG) 1961 DI LORENZO Lorenzo, nato a San Giovanni Rotondo il 1977 D’UVA Giuseppina, nata a Termoli il 1978 FORTUZI Bledar, detto “Eddy”, nato in Albania il 1976 FRATELLO Diego, nato a Termoli (CB) 1981 IMMOBILE Gennaro, nato a Torre Annunziata il 1953 LA PORTA Enza Valentina, nata a Torremaggiore (FG) 1995, destinataria della misura degli arresti domiciliari; LEO Giuseppe, nato a Torre Annunziata 1963 PARISI Michele Luciano, detto “coccett” nato a San Severo (FG)1980 SPIRITOSO Giuseppe, nato a Foggia 1956, alias “Papanonno”; VOLPE Antonio, nato a San Severo 1985, destinatario della misura degli arresti domiciliari

Nel medesimo contesto operativo, è stata eseguita ulteriore ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa in data 03 c.m. dal GIP presso il Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Bari, a carico di:

DE FILIPPO Michele Valentino, nato a San Severo il 1991 DE FILIPPO Luigi Nazario, nato a San Severo 1993

entrambi pregiudicati, gravemente indiziati del delitto di tentato omicidio in concorso aggravato dal metodo mafioso, ai danni dei due soggetti legati al boss Severino TESTA, quest’ultimo ritenuto ai vertici del clan “LA PICCIRELLA”.

“54 arresti, un colpo durissimo alla mafia di San Severo. È la prima volta che viene contestata l’associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416 bis c.p., alla criminalità organizzata sanseverese, riconosciuta come autonoma ed indipendente rispetto alle organizzazioni mafiose operanti a Foggia. Si tratta di una grande vittoria per lo Stato, perché ancora troppi negavano l’esistenza della mafia nell’Alto Tavoliere. Questa mattina, come ha dichiarato il Questore Mario Della Cioppa, si è avuta una sistematica attività di demolizione delle varie consorterie mafiose, assicurando alla Giustizia boss e sodali ma anche semplici affiliati della Mafia Garganica, Foggiana e San Severese ed analogamente sarà fatto con quella Cerignolana. Le quattro operazioni di polizia di “agosto di Fuoco”, DecimAzione 1 e 2, Chorus 1 e 2, Stirpe Criminale 1 e 2 e le recenti con cui sono stati risolti specifici fatti di sangue e quella odierna rappresentano la forza dello Stato. La nostra provincia sta cambiando, grazie al lavoro sinergico delle istituzioni e delle forze dell’ordine”.

Si esprime così l’onorevole del M5S Giorgio Lovecchio dopo l’inchiesta Ares, che ha evidenziato il ruolo egemonico dei clan di San Severo nel traffico di droga in Capitanata e che la spartizione dei relativi, ingenti profitti costituisce un fattore di continue tensioni tra i diversi gruppi malavitosi Nardino, Testa e La Piccirella, che operano in quell’area.

“Già nelle relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia – continua il parlamentare- si era rilevato che le principali consorterie foggiane avevano tutte confermato il massimo interesse verso la gestione, diretta o per il tramite della delinquenza comune, del mercato degli stupefacenti, che vanno dalla produzione e l’approvvigionamento, allo spaccio ed alla distribuzione, anche extraregionale, confermando un’evoluzione del fenomeno mafioso in tutto il territorio. L’asse criminale tra la mafia sanseverese e la batteria foggiana aveva trovato riscontro in importanti esiti investigativi. Ora lo Stato ha anche tutta la documentazione del fiorente traffico di stupefacenti con i relativi canali di approvviggionamento estero, tra cui l’Olanda”.

Conclude il deputato: “Il mio plauso più sincero alla Procura Distrettuale Antimafia, alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, a tutta la magistratura per l’impegno con cui si è smantellato un polo criminale come quello di San Severo. Le forze sane della comunità sanseverese e della provincia di Foggia, terra di Quarta Mafia, sono ora più vigorose, grazie alla vicinanza degli organi dello Stato. Le crescenti forme di repressione, nei confronti della mafia, devono essere affiancate da un lavoro di squadra, politico e sociale, come diceva Paolo Borsellino, per togliere attorno alla mafia l’acqua in cui questo immondo pesce nuota”.

*Operazione “Ares”, Bocola: «San Severo si sveglia più sicura, lo Stato c’è»

SAN SEVERO – «Un plauso alle Forze dell’Ordine: questa mattina San Severo si sveglia più sicura, potendo contare sulla presenza dello Stato, attraverso il Ministero dell’Interno». Maria Anna Bocola commenta così la maxi operazione “Ares”, condotta dalla Polizia di Stato (Squadra mobile di Foggia e Bari ed i Reparti di Prevenzione Crimine), che questa notte ha arrestato nel foggiano 54 uomini appartenenti alla malavita locale. Mentre già con improbabili ragionamenti c’è chi a San Severo intende arrogarsi infondati meriti sull’operazione, Bocola prova a mettere ordine: «Il tema della lotta alle mafie compete innanzitutto alle Forze dell’Ordine – osserva – che non ringrazieremo mai abbastanza. L’impegno ed il filo diretto politico con Matteo Salvini, ministro dell’Interno, in futuro potranno essere occasione, strumento e garanzia di una maggiore presenza di controllo in una terra, la Capitanata, che proprio i dossier del Viminale indicano come ad altissimo tasso di pericolosità. E la nostra città è purtroppo e tristemente al centro di questo sistema criminale che da questa mattina ha subito un ulteriore attacco dello Stato».

Le operazioni di Polizia, però, non bastano: «Serve creare una coscienza diffusa della legalità, ancora una volta partendo dalle basi valoriali di cui sono interpreti le scuole formando i bambini», spiega Bocola, che domenica al ballottaggio punta all’elezione a sindaco di San Severo. «Creeremo uno sportello di promozione della legalità – conclude – , cabina di regia per i progetti correlati, ed allo stesso tempo un osservatorio del tessuto sociale cittadino. Allo stesso tempo istituiremo un concorso annuale sulla legalità e sulla lotta alle mafie, rivolto proprio alle scuole ed ai servizi che si occupano di bambini e ragazzi. A ciò, affiancheremo la giornata della legalità. Pensiamo ad interventi mirati, per quanto di nostra competenza, voltando pagina definitivamente rispetto ad iniziative spot, come quelle che senza alcuna presenza né vantaggio, portarono alla dispendiosa nomina di Michele Emiliano assessore alla Sicurezza qui». *Marianna Bocola*

“Con la operazione di questa mattina, la Polizia di Stato ha inferto l’ennesimo durissimo colpo alle consorterie mafiose di questa provincia. Abbiamo completato la prima fase di aggressione alla malavita organizzata, così come programmato unitamente ai componenti della Squadra Stato. Lo abbiamo fatto attraverso una sistematica attività di demolizione delle varie consorterie mafiose ed assicurando alla Giustizia boss e sodali ma anche semplici affiliati della Mafia Garganica, Foggiana e San Severese ed analogamente sarà fatto con quella Cerignolana. Le quattro operazioni di polizia di “”agosto di Fuoco””, nonché quelle di DecimAzione 1 e 2, Chorus 1 e 2, Stirpe Criminale 1 e 2, quelle recenti con cui sono stati risolti specifici fatti di sangue e quella odierna rappresentano la determinazione e la forza dello Stato. Lo Stato è vigile su questo territorio e non terminerà certamente qui la sua opera che proseguirà fino al ripristino totale della legalità e la totale pulizia da criminali per restituire libertà e sicurezza alla collettività di questa provincia. Vedere Foggia decisamente diversa, un territorio più sicuro ed ordinato riempie di orgoglio e gratifica gli sforzi della nostra azione, della Prefettura, delle altre Forze di Polizia e della Magistratura, tutte protese verso un unico risultato, l’affermazione della legge e delle regole ”.

“ A San Severo, la Polizia di Stato ha voluto dare una risposta forte, perentoria, oserei dire, decisiva per l’annientamento della Criminalità Organizzata esistente che aveva alzato il livello di pericolosità anche con i due recenti omicidi. Ad ogni azione criminale occorre sapere che corrisponde una risposta doppia da parte dello Stato. Le operazioni di Polizia Robin Hood, Udor e quella odierna che annienta la mafia san severese ne sono il preciso riscontro. Grande plauso va pertanto al Commissariato di pubblica sicurezza di San severo, oltre che alla Squadra Mobile, ed al Reparto Prevenzione Crimine che costituisce baluardo e presidio di legalità in quell’area.” (Questore Mario della Cioppa)

