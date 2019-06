ASE Manfredonia: avviso a tutte le utenze del quartiere di Siponto

Di:

Manfredonia, 06 giugno 2019. L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia informa tutte le utenze del quartiere di Siponto che vi è l’assoluta ed urgente necessità di dover meglio disciplinare l’attuale servizio di raccolta a domicilio di sfalci, foglie e piccoli residui di potatura, che viene espletato in modo gratuito in tutto l’abitato di Siponto, con cadenza quasi quotidiana.

Pertanto, a decorrere dal prossimo lunedì 10 giugno 2019, gli operatori aziendali provvederanno al ritiro dei suddetti materiali, esclusivamente ed inderogabilmente nei giorni di mercoledì e di venerdì di ogni settimana, rigorosamente in orario antimeridiano.

Tutte le utenze interessate, ricadenti nel quartiere di Siponto, sono vivamente invitate a voler esporre detti materiali nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni e/o attività, opportunamente racchiusi in idonei sacchi, solo ed esclusivamente durante le giornate e gli orari così come appena indicati.

Lo smaltimento dei suddetti materiali è, comunque, possibile tramite conferimento diretto da parte degli utenti presso il CCR di Via Tratturo del Carmine 14/16 – Manfredonia, nei normali orari di apertura facilmente reperibili sul sito internet aziendale.

L’A.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere il servizio in oggetto a seguito della sopravvenuta impossibilità di conferire detti materiali negli impianti di smaltimento finale e/o per altre situazioni/cause non dipendenti dalla volontà aziendale.

La cittadinanza verrà informata tempestivamente di eventuali cambiamenti.

Per informazioni e contatti: numero verde 800724590 da telefono fisso o 0884532965 da cellulare.

Si richiede a tutti gli interessati la massima collaborazione.

Manfredonia, 6 giugno 2019

L’Amministratore Unico

Geom. Francesco Barbone