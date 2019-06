Cerignola, fermato 31enne per ricettazione

Di:

Cerignola, 06 giugno 2019. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e del Commissariato di P.S. di Cerignola, nel corso di un servizio di controllo del territorio, per contrastare i reati predatori nelle aree rurali hanno tratto in arresto su fermo di indiziato di delitto un uomo cerignolano, B.G. di anni 31 per ricettazione.

Intorno alle 8:00 di mattina gli Agenti su disposizione della sala operativa si recavano nel punto indicato dalle coordinate geografiche, ove doveva trovarsi un’auto Opel Astra appena rubata.

Sul posto, nascosta dietro alcune lamiere i poliziotti trovavano la vettura segnalata, con all’interno un uomo che stava dormento.

Accanto alla Opel vi era anche la scocca di un’auto Renaul Scenic completamente smontata, anch’essa provento di furto.

L’occupante dell’auto veniva identificato e sottoposto a fermo di P.G., in quanto da ulteriori accertamenti, in un’area di pertinenza della sua proprietà veniva individuato un escavatore da lui acquistato, utilizzato per sotterrare le carcasse di auto rubate.

Infatti gli Agenti individuavano una zona che era stata adibita a cimitero di scocche di auto rubate e dopo averla delimitata e sottoposta a sequestro, con l’ausilio di un escavatore, venivano estratte da sotto terra nr. 43 scocche di auto rubate nel corso del mese di maggio.

Dopo le formalità di rito il fermato è stato condotto nel carcere locale a disposizione della locale Procura della Repubblica.