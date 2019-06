Quarant’anni fa, questo signore si inventò una nuova attività: costruire sull’acqua la terra

Di:

Festeggia 40 anni Ingemar, che produce soluzioni originali per connettere terra e acqua e attenuare il moto ondoso. Il suo fondatore, Lorenzo Isalberti, ci racconta come è nata ed è arrivata ad essere leader mondiale

Quando scendete in banchina da una barca avete una buona probabilità che sotto i vostri piedi ci sia un pontile a marchio Ingemar. Quest’anno l’azienda milanese, famosa per le sue soluzioni ingegneristiche per connettere terra e acqua e attenuare il moto ondoso festeggia i 40 anni di attività con un fatturato 2018 intorno ai 10 milioni di euro. Una lunga storia di successo, oltre un terzo dei porti turistici italiani utilizza strutture galleggianti costruite da Ingemar.

