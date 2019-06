Ludopatia. Campo: “Potenziamo i SERT e i SERD”

Di:

Foggia, 06 giugno 2019. ”Il potenziamento dei SERT e dei SERD è la risposta più sensata al dilagare della ludopatia ed è un tema che il Sistema Sanitario Regionale è chiamato

ad affrontare e risolvere. È fuori discussione, infatti, che la dipendenza dal gioco d’azzardo sia diventata una vera e propria piaga sociale, e che la sua diffusione indifferente al censo e al ceto.

Affrontarla con l’arma del proibizionismo, come vorrebbe il Movimento 5 Stelle in Puglia, può essere una soluzione che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno il potere di mettere in atto adottando i necessari atti legislativi.

Fino ad allora, la Regione Puglia non potrà vietarlo. Piuttosto dovrà farsi carico di più e meglio degli effetti di questa patologia, di come prevenirla e di come curarla.

Alla prevenzione sono stati destinati risorse e programmi d’intervento che coinvolgono attivamente anche il terzo settore.

È arrivato il momento anche di investire altrettante e maggiori risorse nella cura, valorizzando le professionalità che già oggi operano all’interno dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) e in quelli per le Dipendenze patologiche (SerD).

A prescindere da quale sarà l’esito del dibattito legislativo sulle modifiche e le integrazioni alla legge regionale sul contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, credo sia necessario e urgente aprire e affrontare questo dossier per offrire una risposta scientifica ad un problema sempre più radicato nelle nostre comunità”.

