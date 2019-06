Meteo Puglia: giornata di stampo estivo

Bari, 06 giugno 2019. Meteo Puglia: il deciso rinforzo del promontorio anticiclonico subtropicale determina la completa cessazione della lunga fase d’instabilità sulle regioni meridionali italiane. Ne consegue una giornata pienamente estiva, improntata a cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; da segnalare il transito di qualche annuvolamento medio-alto nonché nubi basse o nebbie al primo mattino tra Salento e Materano. Temperature in sensibile aumento, più marcato nei valori massimi, con picchi di 29-32°C su Foggiano, entroterra barese, BAT, Materano e Metapontino. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari poco mossi, salvo parziali rinforzi del moto ondoso sul Canale d’Otranto.

VENERDÌ : sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale, le regioni meridionali beneficiano di condizioni di diffusa stabilità atmosferica. Giornata calda e prevalentemente soleggiata, salvo il transito di innocue velature da ovest. Temperature in rialzo su entroterra appenninico e lungo la fascia ionica della Puglia, in lieve calo sui litorali adriatici; massime nell’intorno dei 29-32°C su pianure e tratti costieri non interessati dall’effetto mitigante delle brezze diurne. Venti deboli di direzione variabile. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli in rotazione ai quadranti nord-orientali; tesi dai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Adriatico da poco mosso a quasi calmo; Canale d’Otranto poco mosso.