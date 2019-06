Nursind: presentata innovativa proposta per la valorizzazione delle competenze dell’infermiere

Di:

Roma. Oggi si è tenuta a palazzo Faletti una conferenza programmatica dove il principale sindacato infermieristico, il Nursind, ha esposto la propria proposta di valorizzazione delle competenze professionali delle professioni sanitarie. L’iniziativa è propedeutica all’apertura dei tavoli contrattuali per il rinnovo del CCNL 2019-2021 e all’evoluzione legislativa in ambito sanitario. La fotografia che è stata fatta della professione infermieristica è impietosa. L’infermiere oggi è un professionista laureato ma pagato ancora come se fosse diplomato.

Nel frattempo formazione e responsabilità sono notevolmente aumentate. È un professionista che ha una carriera precarizzata e un lavoro disagiato dai turni dove lo sfruttamento è legalizzato da deroghe contrattuali all’orario del lavoro. “C’è bisogno – afferma il segretario nazionale del Nursind Andrea Bottega – di una proposta innovativa che auspichiamo venga condivisa dalle istituzioni e dalle altre forze sindacali. Quella che oggi abbiamo illustrato e consegnata al dibattito pubblico è fondata sui seguenti capisaldi: dare la possibilità di carriera a un numero più elevato di professionisti e non limitarla a percentuali di una cifra, dare garanzie a chi investe sulla propria formazione, evitare lo sfruttamento del personale turnista, valorizzare le professioni sanitarie nella contrattazione e nella libera professione come avviene per i medici, prevedendo una sezione autonoma di contrattazione e un’indennità di esclusività.”

brochure inquadramento definitivo

Tutte queste rivendicazioni hanno un fondamento di valore: l’esercizio professionale dell’assistenza infermieristica non si basa tanto sull’erogazione di prestazioni, come molte altre professioni, ma si caratterizza per la presa in carico del paziente a trecentosessanta gradi. Tale presa in carico comporta maggiore autonomia e responsabilità e pretende maggiori competenze e notevoli flessibilità. “La presa in carico – continua il segretario Nursind – mette le professioni infermieristiche sullo stesso piano di quella medica. Le nuove responsabilità a garanzia del corretto procedere nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale e la necessaria continuità assistenziale, soprattutto in un contesto dove si stanno sviluppando le aree per intensità di cura, devono comportare una valorizzazione che prenda atto di questa evoluzione.”