Sindaci con Emiliano per Cavaliere, Fausto Leali ospite di Landella

Di:

Foggia, 06 giugno 2019. Michele Emiliano chiude la campagna elettorale di Pippo Cavaliere, che si porta sul palco di p.za Cesare Battisti i sindaci di vari Comuni della Puglia. Per il comizio finale del 7 giugno alle 19.30. Slogan: “Perché i sindaci sono importanti”

Landella sceglie C.so Vittorio Emanuele e lo slogan “Leali…per la città”. Ospite il cantante Fausto Leali. In C.so Vittorio Emanuele si parte il 7 giugno alle 19.30.

Il 9 giugno si vota per il ballottaggio. Fra incontri in ogni quartiere, riunioni nei comitati, ringraziamenti dei consiglieri comunali plurivotati, quindi già in consiglio, la campagna elettorale per il Comune 2019 si chiude venerdì prossimo… con musica ed ospiti.