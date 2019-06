Sorpreso con semiautomatica con matricola abrasa: arrestato foggiano

Di:

Foggia, 06 giugno 2019. I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nel corso di una vasta operazione di controllo economico del territorio, hanno tratto in arresto un soggetto foggiano di anni 35, pluripregiudicato, affiliato ad un noto clan del capoluogo dauno e sequestrato nr. 1 pistola semiautomatica marca C.G. HAENEL SUHL SCHEMEISSER’S, con matricola abrasa, munita di caricatore inserito con nr. 05 cartucce calibro 6.35, 1 caricatore vuoto per pistola GLOCK, denaro contante per € 1.000 e nr. 1 telefono cellulare.

Nel dettaglio, i militari della Compagnia di Foggia, nell’ambito del capillare dispositivo finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, nei pressi di un’area di servizio in località Orta Nova hanno sottoposto a controllo un gruppo di pregiudicati, traendo in arresto il citato trentacinquenne, già scampato ad un agguato di mafia nel novembre del 2015, il quale veniva sorpreso a disfarsi con destrezza di una pistola con matricola abrasa. Il successivo controllo sulla persona, ha permesso altresì di rinvenire e sequestrare € 1.000 in banconote di piccolo taglio.

L’arrestato è stato associato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi.

Sono in corso ulteriori investigazioni al fine di verificare se l’arma sequestrata sia stata utilizzata per eventi criminosi.