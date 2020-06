Abbaticchio “Bambini a scuola senza ‘gabbie’ ma nei parchi ed edifici comunali”

“Suoniamo la campanella della emergenza nazionale: i bambini tornino a scuola tra parchi, musei, teatri e biblioteche. Non lasciamoli nelle gabbie. I Comuni amministrati da rappresentanti di Italia in Comune si rendono disponibili a mettere a disposizione, in orari scolastici, tutti i loro beni per accogliere i bambini in spazi ampi e sicuri.per scongiurare insieme questo isolamento assurdo e lesivo per le nostre giovani speranze – afferma il vicecoordinatore nazionale dei “pizzarottiani” e sindaco di Bitonto,o, circa l’ipotesi di tornare a scuola mettendo i bambini innelle proprie aule.

“Già negli scorsi giorni il ‘partito dei sindaci’ aveva invocato la necessità di piani strategici regionali per sopperire a questo ‘tsunami’ sociale che si è abbattuto sul mondo della scuola, rappresentando il disorientamento degli stessi dirigenti scolastici nell’affrontare la situazione”, conclude Abbaticchio.