, 06 giugno 2020. Un uomo è stato vittima di un agguato stamani in zona Commissariato di P.S. a Cerignola, in via Jesolo. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, l’uomo – con precedenti di polizia – “si stava recando in commissariato perché sottoposto all’obbligo di firma”. Improvvisamente, ignoti si sarebbero avvicinati allo stesso esplodendo una raffica di colpi con una mitraglietta. L’uomo si sarebbe rifugiato in una stradina salvandosi. Indagini degli agenti del Commissariato.