Casa Sollievo, esami del sangue su prenotazione

San Giovanni Rotondo, 06 giugno 2020. A partire da lunedì 8 giugno, come da disposizione della Regione Puglia che impone la prenotazione per qualsiasi prestazione sanitaria, l’accesso alla Sala Prelievi del Poliambulatorio Giovanni Paolo II, per eseguire gli esami del sangue, sarà consentito solo previa prenotazione. Per prenotare è sufficiente chiamare il Centro Unico Prenotazioni dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza chiamando il numero telefonico 0882 416.888, che provvederà ad indicare il giorno e l’ora in cui presentarsi per procedere al prelievo.