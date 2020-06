Monte Sant’Angelo, 06 giugno 2020. 26 anni fa pochi pensavano che il PNG potesse essere realizzato con l’accordo di tutti i Comuni garganici. Le maggiori preoccupazioni riguardavano le difficoltà che un territorio fortemente antropizzato potesse convivere con regole rigide che un parco richiede. Ogni Comune tendeva ad inserire parti limitate del proprio territorio pretendendo che gli altri inserissero tutto.

La prima battaglia vinta al ministero dell’ambiente (Ministro Ripa di Meana) fu l’esclusione dei centri abitati dalle normative previste dalla legge e la possibilità di attuare le delibere di interventi colturali già approvate (Monte aveva una delibera di interventi su 1.000 ettari di bosco già approvata dalla Regione Puglia). Importante fu il ruolo svolto dall’amministrazione comunale di Monte (DC-PSI sindaco Trufini). Ero vicesindaco con delega all’Ambiente ed Agricoltura. In giunta illustrai la mia idea di coinvolgere le altre amministrazioni ad accettare e sostenere i deliberati dei vari comuni senza contestarle.

Da quel momento il nostro ufficio tecnico forestale (responsabile il dr Matteo Rinaldi) iniziò ad elaborare numerose piantine di perimetrazione provvisoria, derivanti dagli incontri che facevamo, nonostante Rinaldi avesse una posizione di perimetrazione che comprendesse ogni metro quadro del Gargano. Si formò un gruppo omogeneo tra Monte che inserì 15.000 dei suoi 24.000 ettari, Mattinata (tutto il territorio), Manfredonia (solo le paludi e i territori vincolati) e con diverse partecipazioni anche altri Comuni come San Giovanni Rotondo, Vieste (non ricordo se ci fosse San Marco in Lamis).

Restarono fuori i comuni che oggi definiremmo frugali.

Ricordo l’atteggiamento dell’assessore regionale all’ambiente dr Balducci, che tentò in tutti i modi di rompere il cartello costituito con articoli sulla Gazzetta in cui affermava cose non vere quali una mia richiesta di appoggiare la sua proposta in cambio della sede del PNG a Monte perchè il Consiglio Comunale aveva deliberato che in cambio della sede avremmo ceduto al nascente PNG il Castello per una sede di rappresentanza.

(La cosa finì in tribunale ed il processo terminò 9 anni dopo. La sentenza fu a me favorevole ma il Comune fu costretto a pagare le spese del mio avvocato, circa lire 10 milioni).

A distanza di tanto tempo debbo ringraziare l’operato del dr Rinaldi e la posizione assunta da Trufini che mi diede carta bianca.

Ricordo un mio incontro casuale, a Manfredonia vicino la farmacia Vaira, con il dr Carella (assessore provinciale all’ambiente ed importante membro dei Verdi italiani).

Gli proposi la perimetrazione da noi elaborata cui seguì la convocazione del tavolo tecnico presso la Prefettura di Foggia dove la nostra netta maggioranza non servì perchè la controparte si era posizionata sull’ipotesi da noi formulata.

Fu così che 25 anni fa nacque il PNG.

Le considerazioni che a distanza di tanto tempo posso fare non sono positive:

1 – la DC ebbe un ruolo importante ed il PCI, che si era contrapposto anche in modo violento ebbe il primo presidente ed assieme al PSI quasi tutte le assunzioni;

2 – il PNG non ha prodotto alcun cambiamento sostanziale. Tutto procede come se il parco non ci fosse, non essendosi realizzata alcuna azione concreta a favore delle attività del territorio e delle sue eccellenze agroalimentari.

Il turismo se ha raggiunto i livelli attuali lo deve alle bellezze della natura e alla capacità degli operatori. Forse è questo pseudo fallimento la causa del mancato ricordo di coloro che si sono adoperati per la nascita del parco più bello ed antropizzato d’Italia.

A cura di Giovanni Ciliberti, Monte Sant’Angelo 26 maggio 2020