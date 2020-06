Coronavirus, tornano a calare i contagi, 270 casi: 50% in Lombardia

Roma, 06 giugno 2020. Tornano a scendere i nuovi casi, oggi più 270 contro più 518 di ieri. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 6 giugno.

Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 234.801, così divisi:

165.078 guariti

35.877 attualmente positivi

33.846 deceduti (questo numero potrà essere confermato dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso).

Tra gli attualmente positivi:

30.582 sono in isolamento domiciliare

5.002 ricoverati con sintomi

293 in terapia intensiva.

