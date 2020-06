Covid, Puglia peggiore al Sud per decessi: Foggia maglia nera

Il 2020 in Puglia era cominciato con un calo dei decessi del 4,8% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Poi è scoppiata l’emergenza Coronavirus e sono aumentati in due mesi fino all’11,9%. Nel primo bimestre 2020 in calo, poi a marzo e ad aprile le morti sono aumentate, rispettivamente, del 10,5% e dell’ 11,9%. Delle 399 vittime per Covid, la provincia di Foggia è quella che ha registrato il numero più elevato, con 125 decessi, seguita da Bari con 120, Brindisi 51, Bat 40, Lecce 37 e Taranto 26.

Fonte: repubblica