Energas. Starace – De Luca “Ma quale chapeau! Nessun grazie a Menale”

, 06 giugno 2020. “Apprendiamo dalla stampa locale e dal comunicato dell’ex sindaco Angelo Riccardi che il sig. Menale avrebbe rinunciato, per rispetto della volontà popolare, al progetto Energas. Occorre, a nostro avviso, fare chiarezza sullo stato del procedimento e sul perché, a differenza di quello che dice Riccardi, il progetto Energas non poteva andare avanti. Innanzitutto pende ricorso al TAR, promosso dalla società Energas, contro il parere negativo del MIBACT, che aveva arrestato la procedura. Pendono ulteriori ricorsi in cui la società si è sempre costituita a sostegno del suo progetto. Ad oggi la regione Puglia non ha espresso la intesa alla realizzazione del progetto ed Emiliano non ha alcuna intenzione di farlo.

È evidente che non ci sia nessuno da ringraziare appartenente alla società ENERGAS. Dobbiamo ringraziare invece le associazioni, le forze politiche e i concittadini che hanno combattuto per ottenere questo risultato. La nostra città non si è venduta e non ha ceduto alle offerte oltraggiose della società (panettoni e promesse di posti di lavoro). Quindi no, non dobbiamo nessuna gratitudine al sig. Menale e fino a che le parole non si trasformano in atti dal valore giuridico noi non abbassiamo la guardia. Restiamo in attesa di atti conseguenti e conseguenziali a quanto dichiarato. Con orgoglio possiamo affermare di non aver mai tentennato nella nostra posizione di avversità al progetto e di averlo fatto sempre alla luce del sole a differenza di altri amministratori”.

Innocenza Starace (ex assessora all’ambiente) e Alfredo De Luca