Foggia, riprendono Matrimoni e Battesimi: le indicazioni dell’Arcivescovo

“Nell’elaborazione delle indicazioni pubblicate da questo Ufficio il 14 maggio u.s. (prot. 34-UL-2020),, nell’ottica della ripresa graduale delle celebrazioni liturgiche con il popolo si rinviava fino a nuova comunicazione la celebrazione del(nn. 5-6).

Lo scorso 4 giugno, alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’ingresso del Paese nella

“Fase 3”, l’Arcivescovo, incontrando in Curia il Vicario generale e i Vicari zonali, ha raccolto

parere favorevole circa la ripresa delle celebrazioni dei sacramenti e si è stabilito che, fermo restando il permanere delle norme contenute nella precedente nota (prot. 34 UL-2020), la celebrazione delle prime comunioni e delle cresime è rimandata alla primavera 2021, mentre le celebrazioni dei Battesimi e dei Matrimoni potranno essere ripresi da

domenica 7 giugno p.v.

Le indicazioni sotto riportate costituiscono un aiuto pratico per vivere il ministero ordinato con opportuno zelo nel servizio ai fedeli e con senso di responsabilità verso di loro e verso sé stessi, tenendo conto dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle norme regionali e locali. Il legale rappresentante dell’Ente è garante e responsabile dell’attuazione di tutta la normativa civile e canonica vigente.

I. Sacramento del Battesimo dei bambini

1. Pur tenendo presente che la natura di questo sacramento prevede la sua celebrazione

nel giorno del Signore con la presenza e la partecipazione di un buon numero di fedeli (cf.

Rito del Battesimo dei bambini, 81), alla luce dell’attuale situazione, i battesimi siano celebrati fuori dalla S. Messa, nella liturgia della Parola, con il minor numero possibile di parenti. Considerando che di domenica, nella maggior parte delle comunità parrocchiali, le procedure per l’Eucaristia secondo il protocollo Governo-CEI portano via molto tempo prima e dopo la celebrazione, è possibile fissare i battesimi anche nei giorni feriali.

2. La celebrazione avvenga non in forma comunitaria, ma singola (un battesimo alla

volta) secondo i nn. 81-127 del Rito del Battesimo.

3. Il ministro mantenga una opportuna distanza dal battezzando, dai genitori e dai

padrini (almeno un metro).

4. Per i riti di accoglienza, nel tracciare sulla fronte il segno di croce (cf. RB, 89), il

sacerdote indossi la mascherina e i guanti monouso.

5. Per le unzioni con l’olio dei catecumeni ed il sacro crisma, il ministro indossi

mascherina e guanti monouso. L’unzione può essere fatta servendosi di cotone idrofilo (da

bruciare successivamente).

6. L’acqua deve essere pulita, versata solo immediatamente prima del rito nella vasca

battesimale o nel recipiente precedentemente igienizzato. Venga usata soltanto acqua

appositamente benedetta nella stessa celebrazione.

7. Il sacramento può essere amministrato unicamente nella forma dell’infusione e non

per immersione. Nel momento del battesimo il sacerdote indossa la mascherina.

8. La veste bianca venga fatta indossare dai genitori.

9. Si ricorda che, per quanto riguarda la consegna della luce, la candela del battezzato è

accesa alla fiamma del cero pasquale dal padre o dal padrino, e non dal sacerdote (cf. RB, 120).

10. Per il rito dell’«effata» (cf. RB, 120) il sacerdote indossa la mascherina e i guanti

monouso.

11. I partecipanti al rito sono tenuti al rispetto delle norme emanate per le celebrazioni

liturgiche. Così come per l’accesso alla chiesa e l’igienizzazione ci si attenga scrupolosamente

alle indicazioni precedentemente formulate (cf. GOVERNO-CEI, Protocollo riguardante la

graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo del 7 maggio 2020; cf. UFFICIO

LITURGICO DIOCESANO, Indicazioni per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo del 14 maggio 2020).

12. Nell’accogliere la richiesta di celebrazione del Battesimo, si informino i genitori circa

le modalità di svolgimento del rito e degli opportuni accorgimenti dovuti all’emergenza

epidemiologica.

II. Sacramento del Matrimonio

13. Il Sacramento del Matrimonio si può celebrare sia durante la S. Messa (cf. Rito del

Matrimonio, 45 – 95), che nella celebrazione della Parola (cf. RM, 96 – 146) forma più

opportuna in questo periodo.

14. Gli sposi sono tenuti all’uso della mascherina per tutto il tempo della celebrazione. A

tal proposito non si ammettano eccezioni.

15. Il sacerdote mantenga una opportuna distanza dagli sposi o dai testimoni (almeno un

metro). Nel preparare il luogo per gli sposi e i testimoni, si tenga in considerazione il

distanziamento prescritto.

16. Per l’aspersione nella memoria del battesimo, si utilizzi acqua pulita, versata e

benedetta prima della celebrazione in un recipiente precedentemente igienizzato. Il sacerdote

si limiti a compiere questo rito rimanendo in presbiterio senza percorrere la navata.

17. È omessa la venerazione del Vangelo da parte degli sposi tramite il bacio.

18. Nella liturgia del matrimonio, il sacerdote dovendosi accostare agli sposi, indossi

convenientemente la mascherina.

19. Gli anelli siano predisposti già sui banchi degli sposi, evitando consegne e passaggi di

mani tra più persone.

20. Per la presentazione dei doni si ometta la processione offertoriale.

21. Rimane vietata per gli sposi la comunione sotto le due specie.

22. All’inizio e al termine della celebrazione si evitino assembramenti all’interno della

chiesa o sul sagrato per gli auguri e le fotografie. Il legale rappresentante è responsabile

dell’attuazione di tale norma ed è tenuto ad informare precedentemente le persone coinvolte

(sposi, fotografi, fiorai, wedding planner, ecc.).

23. Si ricorda il divieto assoluto per i fotografi di salire sul presbiterio.

24. Per quanto riguarda l’animazione musicale, è concessa la presenza di un solo musicista

(preferibilmente l’organista) ed un solo cantore, a debita distanza; così come per tutte le

celebrazioni liturgiche comprese quelle funebri.

25. È vietata la celebrazione dei matrimoni all’aperto.

26. Per la scelta della data, pur andando incontro alle necessità dei nubendi, si ricorda che

non è cambiata la disposizione della Conferenza Episcopale Pugliese circa il divieto della

celebrazione di domenica e nelle “solennità di precetto”.

27. I partecipanti al rito sono tenuti al rispetto delle norme emanate per le celebrazioni

liturgiche. Così come per l’accesso alla chiesa e l’igienizzazione ci si attenga scrupolosamente

alle indicazioni precedentemente formulate (cf. GOVERNO-CEI, Protocollo riguardante la

graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo del 7 maggio 2020; cf. UFFICIO

LITURGICO DIOCESANO, Indicazioni per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo del 14maggio 2020).

28. Nell’accogliere la richiesta di matrimonio, il parroco informi i futuri sposi circa le

attuali modalità di svolgimento del rito e degli opportuni accorgimenti dovuti all’emergenza

epidemiologica.

29. Sarà cura del Parroco consegnare presso la Curia, previo accordo telefonico con il

Cancelliere (tel. 320 6897116), i documenti richiesti per la vidimazione.

